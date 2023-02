"Fasci di m...". Violenza rossa contro la sede di Forza Italia

Qualcuno ha imbrattato la sede di Forza Italia a Firenze, a quanto pare nella notte. "Fasci di m***a" , la frase vergata da ignori con il pennarello indelebile bianco sulla vetrata. E dopo la denuncia, toccherà alle forze dell'ordine far luce sulla vicenda. A rendere noto l'episodio è stato Marco Stella, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Toscana, pubblicandone le prove sulla propria pagina Facebook. L'atto vandalico risalirebbe alle primissime ore della giornata di ieri: l'autore (o gli autori) avrebbe agito a quanto sembra durante le ore notturne, per sfruttare l'assenza di testimoni. Non si tratterebbe nemmeno di un avvenimento inedito, visto che stando a quanto fatto sapere dai vertici fiorentini del partito la sezione era già stata presa di mira, in passato.

“Anche oggi ennesimo episodio contro la nostra sede a Firenze - il commento di Stella - noi però rispondiamo con il sorriso”. Gli inquirenti starebbero già passando al setaccio le telecamere del circuito di sorveglianza presenti nella zona, alla ricerca di eventuali indizi volti ad individuare i vandali. Anche perchè si tratta del secondo atto vandalico di apparente matrice politica avvenuto nell'arco di circa ventiquattr'ore, nel capoluogo toscano: un paio di giorni fa qualcuno ha infatti vandalizzato la targa della via dedicata alle vittime delle foibe, cancellando la parola "martiri" con il pennarello indelebile ed aggiungendo il termine "vendetta". Tutti indizi che sembrerebbero condurre a esponenti del mondo anarchico o dell'estrema sinistra extra-parlamentare e chi indaga non esclude l'ipotesi che la mano che ha rovinato il cartello di Largo vittime delle foibe possa essere la stessa che ha accostato Forza Italia ai fascisti. A breve potrebbero quindi esserci novità.

Le reazioni della politica