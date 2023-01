Rapina e accoltellamento in Gae Aulenti: fermato lo straniero

La polizia ha fermato un 18enne egiziano ritenuto il responsabile della tentata rapina ai danni di una 54enne e dell’accoltellamento dell’uomo che era intervenuto per difenderla. Il giovane, irregolare e con diversi precedenti, alle 7.15 dello scorso 26 gennaio in piazza Gae Aulenti, sotto la Torre Unicredit, aveva preso di mira una donna alla quale aveva strappato violentemente la borsa dopo averla scaraventata a terra e aveva poi inferto alcune coltellate all’operaio di 29 anni che, invece che girarsi dall’altra parte, si era messo in mezzo per bloccare il furto. L’uomo aveva rincorso il ladro che lo aveva però aspettato alla base di una scala per colpirlo più volte, con un coltello con lama ricurva, alla spalla, alla gamba, al polpaccio e al tallone, dove è stata riscontrata una profonda ferita. Il 29enne era quindi stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Chi è il rapinatore

Intanto, i poliziotti avevano ascoltato la 54enne che era riuscita a recuperare la sua borsa, abbandonata dal rapinatore durante la fuga. Il racconto della donna e di altri testimoni presenti al momento della rapina, e la visione dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza hanno portato le forze dell’ordine a identificare il colpevole: un 18enne egiziano che era già stato arrestato lo scorso 14 gennaio per furto. Nei video analizzati dagli agenti si vede infatti il giovane aggredire le due vittime. Nei suoi confronti era stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora a Milano.

La svolta nelle indagini

La svolta nelle indagini c’è stata verso le 21 di venerdì 27 gennaio, quando una volante ha notato all'interno della galleria commerciale sottostante piazza Gae Aulenti una coppia di giovani egiziani, uno dei quali molto somigliante all’autore della rapina, nonché dell'accoltellamento. Il ragazzo è stato fermato e portato in commissariato dove è svanito ogni dubbio sulla sua corrispondenza con il ladro. In ultimo gli agenti si sono recati presso l’abitazione del 29enne che era stato accoltellato per raccogliere la sua deposizione. L'uomo non riesce ancora a muoversi a causa della profonda ferita infertagli al tallone durante la violenta aggressione. Il presunto autore della rapina è stato portato nel carcere milanese di San Vittore dove è in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

