Ferrari in fiamme dopo lo schianto a 200 all'ora: chi era "Dj Style Q", una delle due vittime

Iniziano a emergere i primi dettagli sulle due vittime del terribile incidente che si è verificato la scorsa domenica 31 marzo, nel giorno di Pasqua, lungo la Torino-Aosta: in attesa dell'ufficialità e dei risultati degli esami effettuati sulla donna che si trovava a bordo della Ferrari GT C4 bianca insieme al conducente, ancora sconosciuta, l'identità dell'uomo pare ormai pressoché certa.

Si tratterebbe, infatti, del proprietario del bolide a quattro ruote, vale a dire Hysni Qestaj, noto col nome d'arte "Dj Style Q": l'uomo era reduce da una serata al "Jukebox" di Sion, in Svizzera, dove aveva fatto ballare i presenti per tutta la notte. Come anticipato, mancano ancora i risultati ufficiali degli esami del Dna della prima delle due vittime, ma dovrebbe trattarsi proprio di Hysni Qestaj, disc-jockey 40enne albanese del Kosovo ma naturalizzato svizzero e da tempo residente a Villeneuve, nel Canton Vaud.

Qualche dubbio in più, invece, permane per quanto concerne l'identità della seconda vittima, una donna misteriosa che si trovava sul sedile del passeggero. L'unica cosa al momento certa è che non si trattava della moglie dell'uomo, dato che al momento del tragico incidente delle scorsa domenica, quest'ultima non era in Italia insieme a lui ma si trovava in Kosovo, dove vive insieme ai figli avuti con il 40enne, due bambini di 11 e 14 anni.

"Dj Style Q" era un artista particolarmente apprezzato non solo in Svizzera e in Albania ma anche in Europa, in particolar modo in Germania, e in America. Il fratello di Hysni Qestaj, Agim, ha voluto ricordarlo con affetto. "È difficile descrivere a parole questa persona grande e positiva" , ha dichiarato l'uomo a Blick, "ma se dovessi scegliere una sola parola, direi che era la persona più amorevole che io abbia mai conosciuto" . Agim Qestaj rivela di non sapere come sia avvenuto il terribile schianto della Ferrari del fratello, né chi possa essere la seconda altra vittima. "Al momento non abbiamo ricevuto molte informazioni dalla polizia. L'altro mio fratello, che vive in Italia, ora si occupa di tutto" , racconta Agim. Per cui, in attesa del test del Dna, il riconoscimento della salma da parte di un familiare è già avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 1 aprile.