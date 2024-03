Lo schianto con la Ferrari a 200 all'ora poi le fiamme: due morti nel vercellese

Grave incidente stradale nel vercellese, sul raccordo A4-A5 in direzione Santhià, sulla bretella Ivrea-Santhià, dopo la galleria di Passo d'Avenco. Il conducente di un Ferrari con targa svizzera, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura finendo contro il guardrail. Il bolide ha preso fuoco non lasciando scampo ai due occupanti, morti carbonizzati. Non sono ancora state rese note le generalità degli occupanti della vettura, modello GTC4 Lusso, tra le più potenti del suo segmento.

L'incidente è avvenuto in territorio comunale di Alice Castello poco dopo le 12.30. Stando alle prime indicazioni sulla dinamica, lo schianto si è verificato mentre la vettura viaggiava a una velocità approssimativa di circa 200 km/h, ben oltre il limite massimo consentito dalla legge italiana. Alcuni testimoni riferiscono che l'auto sarebbe riuscita a infilarsi sotto il guardrail per poi tornare sulla carreggiata e finire, quindi, la sua carambola mortale nei pressi di una piazzola di servizio lungo strada. L'intervento dei vigili del fuoco non è stato semplice: per riuscire a raggiungere la vettura nel più beve tempo possibile e spegnere le fiamme, i vigili del fuoco hanno dovuto attraversare i campi che costeggiano la bretella e chiedere l'intervento di un elicottero.

Le fiamme sono divampate immediatamente, senza lasciare il tempo ai due occupanti di uscire dal veicolo. Per estrarre i corpi, i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire tagliando le lamiere della vettura, divenuta pressoché irriconoscibile a causa del fuoco e dello schianto. La polizia stradale sta ora cercando di procedere all'identificazione dei corpi attraverso i documenti, anche se potrebbero essere andati bruciati, e attraverso la titolarità della vettura. Stando alle informazioni finora in possesso, non è chiaro se nell0incidenrte siano rimaste coinvolte anche altre vetture o altre persone.

Lungo la strada restano sull'asfalto i segni di un terribile incidente, tra lamiere e pezzi di metallo che si sono staccati dalla vettura al momento dell'impatto.