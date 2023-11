Tre giorni di festa e 1400 invitati. Il compleanno dei record del miliardario giapponese a Palermo

Tre giorni di festeggiamenti e una città invasa dall'onda giapponese. Palermo si sveglia molto più internazionale: 1400 invitati provenienti dal Giappone da giorni animano il centro storico, dormono nei più lussuosi alberghi della città, mangiano nei ristoranti del centro e hanno apprezzato una città incuriosita da questa onda giapponese. Il Tycoon giapponese Nakajima, che compie gli anni il 7 marzo, ha scelto Palermo per festeggiare il suo 73esimo compleanno e nel capoluogo siciliano ha organizzato una Convention della sua azienda. Il miliardiario Kaoru Nakajima è socio fondatore del gruppo Amway che produce articoli per la bellezza e la casa, ed è considerato un imprenditore di grande successo che è stato capace di costruire, a partire dal 1987, un impero con un totale di 750 mila linee di produzione grazie al marketing multilivello. In città ha affittato il Politeama e il Massimo, oltre che i quattro hotel luxury di Palermo e diversi B&B. L'industriale asiatico ha "bloccato" gli alberghi per i suoi oltre 1.400 ospiti con le formula del buyout, riservando quindi interamente le strutture per garantire a se stesso e agli altri la massima privacy. Tre giornate di festa che erano state organizzate per il 2020 prima di essere rinviate a causa della pandemia.

La cena esclusiva

La cena di ieri, così come altri momenti conviviali, sono state curate da Galati Catering. E per gli ospiti di ieri che erano presenti alla cena del Politeame è stato un viaggio nella Sicilia gastronomica con le immancabili panelle di cui Nakajima è ghiotto e che sono state inserite tra gli apertivi della cena di ieri. Scorrendo il menù gli ospiti di ieri hanno potuto assaggiare il polpettone di riso al tartufo, le panelle siciliane e le crocchette di patate con mentuccia. L'antipasto ha previsto l'insalata di polpo alla siciliana. Per primo i commensali hanno potuto assaggiare i Paccheri al ragù di manzo sfilacciato e bietole; mentre come seconda pietanza il manzo di Scottona cotto a basse temperature. Prevista anche una vantante al menù di carne con una proposta vegana con la Caponata palermitana, regina incontrastata degli antipasti. E poi, come primo sono stati serviti i Paccheri al ragù di verdure e come secondo le scaloppine di Seitan. Per i dolci pochi dubbi cannoli per omaggiare la Sicilia. Il vino? Anche in questo caso la scelta è ricaduta su una cantina siciliana con le bottiglie di Planeta. "È stato un incontro molto cordiale e denso di scambi di opinione sull'Italia e sul Giappone, ma si è parlato soprattutto di Palermo e, da sindaco, sono molto soddisfatto di aver constatato come la città sia molto piaciuta all'imprenditore e ai tanti ospiti giapponesi, che in questi giorni stanno visitando le vie del capoluogo e di come abbiano apprezzato l'amichevole ospitalità dei palermitani" , dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, al termine dell'incontro con il magnate giapponese che ha scelto il capoluogo siciliano per festeggiare il proprio compleanno.

La polemica