Festa della Musica in aeroporto, concerti a Linate e Malpensa

Appuntamento con la Festa della Musica edizione numero 29 negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa con due concerti per i passeggeri degli scali gestiti da Sea. Due i concerti in programma mercoledì 21 giugno per un evento che rinnova con la musica e la cultura negli aeroporti milanesi.

A Linate - ore 12 - Mara Sattei si esibisce nella Piazza Area Imbarchi con i brani Tamigi, Zero Rischi nel Love, Tasche, Duemilaminuti. L’artista, impegnata dal 3 giugno nel suo “Mara Sattei Summer Tour”, ricordiamo, aprirà i 4 concerti milanesi dei Coldplay.

A Malpensa - ore 17 - il So’What Trio va in scena alla Porta di Milano del Terminal 1. Il Trio è formato da Sonja Bellomi, voce e pianoforte Davide Buratti, contrabbasso Alessandro Brustia, batteria, che offriranno un momento di musica tra il jazz e lo smooth jazz, con incursioni nella bossa nova e nella musica italiana d’autore. Da Diana Krall a Tom Waits, da Nicola Arigliano a Paolo Conte, dalla bossa di Tom Jobim all’R&B di Alicia Keys, il tutto rivisitato secondo lo stile personale del gruppo.