Non gli piace il contante? Aboliamo il contante! Non gli piace il latino? Sfiduciamo Valditara! Non gli piacciono le macchine? Togliamo i parcheggi! A loro piace la bicicletta? Tutti devono andare in bicicletta. Loro si comprano l'auto elettrica? Rendiamola obbligatoria!

Quelli di sinistra sono fatti così.

E così, adesso, se ne sono inventata un'altra. Vogliono godersi da soli un bel paesaggio? Ecco: allora tu non ci fai neanche le foto.

Succede ad Asciano, terra senese di campanili, strade bianche, buche, gabelle («Un fiorino!») e sindaci piddini, vocazione renziana. Lì i vigili hanno spedito una multa di 480 euro a un sito di cicloturismo e a un'associazione di trekking per avere pubblicato una foto del territorio comunale. «Un fiorino!».

Che ingenui. Eravamo convinti che articoli e foto potessero dare visibilità a un borgo non ancora conosciuto dal grande pubblico. Mica pensavamo a un gemellaggio con Roccaraso.

Non c'è niente da fare. A questi, che una volta sognavano il partito di massa, la massa adesso fa schifo. Amano solo due cose, ormai: o il turismo delle élite o i soldi del proletariato. «Un fiorino!».

Ora c'è da sperare che i sindaci Sala e

Gualtieri non leggano la notizia. Da Totò quali sono, farebbero pagare i selfie col Duomo e la Fontana di Trevi. «Un fiorino!».

Ah. L'estate scorsa ci siamo anche passati da Asciano. Rispetto a Busto Arsizio, niente di che.