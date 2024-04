Firenze, scuola vieta l'ingresso ai neonati durante i colloqui con i docenti: è polemica

Un disegno raffigurante un neonato sorridente, corredato tuttavia da una frase eloquente: "Non posso entrare neanche io". Questo riporta il foglio affisso all'ingresso di una scuola primaria di Firenze, per una vicenda che promette di generare ulteriori polemiche. E della quale anche l'amministrazione comunale Pd dovrà presto rispondere, visto che l'argomento sarà tema di dibattito nella prossima seduta del consiglio comunale (fissato per il prossimo lunedì). A segnalare per primo la questione sarebbe stato il genitore di un bambino che frequenta l'istituto scolastico in questione. Ha contattato un consigliere comunale d'opposizione, segnalandogli una discussione tra la mamma di una bambina in fasce e il personale della scuola primaria don Milani dell’istituto comprensivo Piero della Francesca. Stando al racconto del testimone, alla donna è stato comunicato il divieto di entrare nell'edificio insieme alla piccola che aveva con sé.

Il "divieto d'accesso" per i bambini di pochi mesi sarebbe valido esclusivamente durante i colloqui individuali fra gli insegnanti e i genitori degli alunni. Non tutte le famiglie avrebbero tuttavia accettato di buon grado la decisione della scuola. Sotto la lente d'ingrandimento è finita anche una delle modalità con cui la dirigenza ha comunicato la scelta: sulla vetrata della porta d'ingresso dell'edificio scolastico compariva, come detto, un disegno che raffigurava un bimbo di pochi mesi, sopra la frase che ricordava il divieto. Un divieto che il consigliere di minoranza, nell'esprimere il proprio dissenso, ha paragonato ai cartelli che in alcuni edifici o esercizi commerciali vietano espressamente l'accesso ai cani o ad altri animali domestici.