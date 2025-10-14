Fitness, il Salone Franchising Milano laboratorio dei trend del benessere

Il fitness? Secondo gli Italiani è un fattore di benessere psicologico e un potente alleato contro lo stress: è questo lo scenario che emerge dalla ricerca di AstraRicerche, commissionata da Anytime Fitness, il più grande network di palestre in franchising al mondo, con oltre 5.600 club attivi a livello globale e 58 già operativi in Italia, presente al Salone Franchising Milano organizzato da Fiera Milano che si è concluso nei giorni scorsi. Durante la manifestazione, che ha visto oltre 120 insegne protagoniste di un appuntamento apprezzato per completezza dell’offerta e ricchezza di contenuti, il franchisor internazionale ha presentato la seconda rilevazione dell’Osservatorio “Fitness & Benessere in Italia” confermando l’importanza che la comprensione delle tendenze del consumo ricopre come leva strategica per avere successo nel mondo dell’affiliazione commerciale e del retail nel fitness e non solo.

ALLENAMENTO IN PALESTRA ANTISTRESS

Secondo l’indagine demoscopica, basata su un campione rappresentativo di oltre 1.800 italiani, l’86,4% degli intervistati considera l’allenamento importante per sentirsi più energico e migliorare l’umore, l’83,8% lo ritiene utile per scaricare la tensione e lo stress mentre il 76,3% lo associa al recupero dell’autostima e della fiducia. La ricerca evidenzia come la componente psicologica dell’allenamento è centrale nella percezione del benessere: per la maggior parte degli intervistati, allenarsi non è più soltanto una questione estetica odi forma fisica ma un gesto consapevole di cura personale, un modo per ritrovare equilibrio emotivo e affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane. La ricerca ha anche approfondito i criteri che orientano la scelta della palestra, evidenziando quanto siano determinanti aspetti pratici come la pulizia, la competenza del personale, la qualità delle attrezzature e la comodità logistica.

FITNESS COME TERAPIA: È LA CHIAVE DEL BENESSERE MENTALE

Se la motivazione principale per allenarsi è legata al benessere mentale. Sul piano psicologico, l’86,4% dichiara che allenarsi aiuta a sentirsi più energico e a migliorare l’umore, l’83,8% lo considera uno strumento efficace per scaricare la tensione e lo stress, mentre il 76,3% lo associa al recupero dell’autostima e della fiducia.

Dal punto di vista fisico, il 77,9% ritiene l’allenamento utile per migliorare le proprie prestazioni, il 77,7% lo collega alla prevenzione delle malattie e a una vita più lunga e sana, il 73,3% lo associa al controllo del peso e il 72,7% al potenziamento muscolare.

La dimensione sociale, anche se meno centrale, non è trascurabile: il 53,2% degli intervistati riconosce alla palestra un valore relazionale, luogo dove conoscere nuove persone e condividere tempo con chi si conosce già.

PALESTRA: PULIZIA, COMPETENZA, RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

La ricerca individua anche i criteri con cui si sceglie la palestra, basati su elementi concreti e funzionali: in testa ci sono pulizia e manutenzione della struttura (82,5%), lcompetenza del personale (78,5%) e prezzo accessibile (78,4%). Seguono la qualità delle attrezzature (76,3%), l’atmosfera accogliente (73,9%) e la vicinanza a casa o al lavoro (73,4%).

Contano anche la varietà dei macchinari (72,4%), la presenza di spazi ampi e ben organizzati (73,8%) e la modernità degli ambienti (68,6%). Tra gli elementi più innovativi, raccolgono consensi il supporto personalizzato (65,4%), l'apertura 365 giorni all'anno (59,6%) e l'innovazione tecnologica (58,3%).

SALONE FRANCHISING MILANO LABORATORIO DEI TREND

Come dimostrato la ricerca di Anytime Fitness, il mondo del franchising non è soltanto rappresentato dei franchisor e della loro capacità di espandersi, ma è anche dialogo aperto e continuo con le esigenze dei clienti. Capire i suoi desideri e i suoi valori, è infatti fondamentale per orientare l’offerta dei franchisor e far crescere e moltiplicare le opportunità per i franchisee in ogni comparto, come hanno testimoniato esperti e aziende durante gli incontri e i workshop che hanno avuto luogo durante il Salone.

Salone Franchising Milano si è dunque confermato non soltanto hub di contenuti e relazioni, ma anche come un “laboratorio” dove franchisor e franchisee possono comprendere a fondo il loro mercato di riferimento e costruire insieme strategie efficaci per incontrare esigenze e valori del cliente.

Appuntamento con la prossima edizione di Salone Franchising Milano nel 2026.

