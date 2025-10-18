Fondazione Fiera apre al pubblico l'Archivio storico

Porte aperte venerdì 24 ottobre, a partire dalle ore 10, all’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano che offrirà ai cittadini la possibilità di "viaggiare" nel chilometro di documenti e delle oltre 500.000 immagini fotografiche conservate nei propri scaffali che raccontano la storia della Fiera di Milano attraverso i documenti prodotti dell’Ente Fiera fin dal 1920, anno della prima Fiera Campionaria.
Manifesti, fotografie, cataloghi, giornali, libri, filmati e diversi fondi cartacei, che svelano anche tante altre storie, quelle delle aziende espositrici con i loro prodotti spesso innovativi e iconici, dei visitatori, degli espositori, dei lavoratori.
L’iniziativa rientra nell’ambito della XI edizione di “Archivi Aperti 2025”, dal titolo "Fotografia resistente: il ruolo delle immagini nella narrazione storica", che è stata ufficialmente aperta con una tavola rotonda che si è svolta Civico Archivio Fotografico di Milano.
Attraverso le immagini del fondo fotografico verrà illustrato il ruolo della Fiera di Milano quale motore di ripartenza per tutto il Paese. Da aprile 1946 a fine agosto, circa 5.000 operai, oltre a tecnici e dirigenti hanno lavorato giorno e notte per compiere il miracolo della ricostruzione. Il 12 settembre 1946 la Fiera riapre.
L’appuntamento è davanti alla Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano in Largo Domodossola 1, per le ore 10 del 24 ottobre. Prenotazione obbligatoria alla mail archiviostorico@fondazionefiera.it