Fondazione Fiera Milano, nel 2024 patrimonio in crescita a 764,6 milioni

Crescita del patrimonio netto pari a 764,6 milioni di euro (+1,5% rispetto al 2023) con un incremento di oltre 100 milioni in sei anni (+15,1%) e un tasso di crescita annuale composto (Cagr) di + 2,37%; i ricavi delle vendite si sono attestati a 56,3 milioni mentre l’utile è di 11,6 milioni per Fondazione Fiera Milano. È questo lo scenario che emerge dall’approvazione da parte del Consiglio Generale, del bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024.

Risultati importanti anche a livello di Gruppo perché al 31 dicembre il patrimonio netto è in crescita a 737,6 milioni (+35,8%); il valore della produzione è stato di 297,6 milioni, il risultato netto di 26,5 milioni, mentre i ricavi delle vendite si sono attestati a 284 milioni, considerando il 2024 come anno poco favorevole al calendario fieristico.

"Nel 2024, anno di timida ripresa per l’economia globale, ancora segnata da forti incertezze geopolitiche, crescenti tensioni commerciali internazionali e dal rallentamento economico di alcuni Paesi chiave, Fondazione Fiera Milano - si sottolinea in una nota - ha ottenuto risultati positivi, consolidando importanti risultati patrimoniali-finanziari e di governance, confermando la solidità e la coerenza della visione strategica di lungo periodo".

“Grazie a una gestione sfidante, attenta e responsabile, la Fondazione ha confermato il suo impegno nella valorizzazione degli asset e del proprio patrimonio e il suo ruolo di attore capace di favorire la competitività di Fiera Milano, di investire sul territorio con importanti progetti di riqualificazione urbana e di supportare iniziative sociali, culturali e formative. Percorso strategico sviluppato e sostenuto negli ultimi sei anni, con due solide consigliature capaci di guardare al futuro e cogliere nuove opportunità per Fondazione Fiera Milano, portando risultati positivi e in continua crescita. Con investimenti pianificati nel quadriennio 2024-2027 per circa 284 milioni di euro e 70 milioni realizzati nel 2024, Fondazione intende proseguire nelle attività di sviluppo del sistema fieristico e congressuale, oltre che nel benessere del proprio territorio”.

Contesto in cui si inseriscono i due principali progetti in corso che riguardano gli interventi di rigenerazione dell’area urbana (158,8 milioni) e l’impegno come azionista propositivo di Fiera Milano a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 (25 milioni). Gli interventi sul patrimonio immobiliare di Fondazione comprendono importanti progetti tra cui la costruzione di un immobile nell’area oggi occupata da MiCo Nord - dove la Rai realizzerà, con lavori di allestimento di propria competenza, il nuovo centro di produzione e gli uffici - e la trasformazione di alcuni padiglioni del Portello in spazi congressuali, consentendo così all’Allianz MiCo di disporre di oltre 60 sale congressuali, spazi flessibili e più di 50 mila metri quadrati di superficie espositiva acquisendo così congressi ed eventi per oltre 30.000 delegati.

A questi si affiancano le opere per le Olimpiadi 2026, che prevedono l’adeguamento dei padiglioni di fieramilano che ospiteranno la pista di pattinaggio veloce e il campo di hockey e degli spazi dell’Allianz MiCo per il media center. Operazione, fortemente voluta da Fondazione Fiera che lascerà in eredità spazi polifunzionali in grado di accogliere eventi sportivi e d’intrattenimento, creando nuove opportunità di business per il Gruppo Fiera Milano con la diversificazione dell’uso dei quartieri fieristici e congressuali.

Il bilancio annuale della Fondazion, ispirandosi ai "modelli di rendicontazione e trasparenza adottati dalle società quotate, integra in un unico documento l’Informativa finanziaria e non finanziaria, offrendo una visione complessiva dei risultati ottenuti, delle iniziative realizzate e degli impegni presi - conclude la nota -.

La Fondazione ha realizzato la prima edizione della Dichiarazione di Sostenibilità (FY24) in accordo al nuovo standard unico europeo ESRS, introdotto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)".Con l’approvazione del Bilancio 2024, termina il mandato dell’attuale governance della Fondazione che rimarrà in carica fino all’insediamento dei nuovi organi societari.