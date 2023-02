Forza il posto di blocco e investe due sorelle in Autogrill. La follia sulla A22

Ha forzato un posto di blocco sull'A1, investito due sorelle ferme in Autogrill del Modenese sull'A22 e poi si è dato alla fuga a piedi. Protagonista della vicenda, a tratti folle e paradossale come quella accaduta sull'A4 Torino-Milano dieci giorni fa, è un cittadino moldavo di 35 anni regolare sul territorio italiano. L'uomo, fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Modena, sembrerebbe affetto da gravi disturbi psichici. Stando a quanto racconta la giornalista Valentina Lanzilli sul Corriere.it, pare che avesse sospeso la terapia che gli era stata prescritta. Le vittime, una ragazza di 17 e l'altra di 28 anni, sono rimaste ferite in modo grave. La prima è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico a tibia e perone, l'altra ha ricevuto una prognosi di 90 giorni.

La lite con la fidanzata a Roma poi elude il posto di blocco

Stando a un prima riscostruzione dei fatti, il 35enne era partito da Roma all'alba di domenica mattina. Dopo aver discusso con la fidanzata, si è messo alla guida della sua auto, una Passat, e poi ha risalito la dorsale autostradale spostandosi verso Nord. Arrivato sull'A1, ha forzato un posto di blocco allo svincolo tra Calenzano e Barberino del Mugello, proprio nel tratto in cui un tir aveva preso fuoco dopo essere precipitato dal viadotto della Marinella. Attorno a mezzogiorno è stato avvistato nel Modenese, sull'A22. Lì ha investito le due sorelle che erano ferme in un Autogrill e poi ha tentato di fuggire a piedi.

Le due sorelle investite e la fuga a piedi

Le ragazze stavano viaggiando assieme ai genitori per raggiungere una località di montagna. Hanno fatto una sosta all'area di servizio di Campogalliano Est quando l'auto pirata gli è planata addosso. La scena è stata ripresa col cellulare da un tassista di passaggio nella zona, tra lo spavento e l'incredulità degli altri automobilisti. Dopo aver investito le giovani, il 35enne è scappato lasciando la 17enne a terra. Quindi ha ripreso la marcia, salvo poi sbandare e schiantarsi contro la barriera autostradale all'altezza dell'uscita di Carpi. A quel punto, ha deciso di abbandonare l'auto e darsela a gambe scavalcando il guard-rail. Per fortuna, gli agenti della Polizia Stradale di Modena e Verona lo hanno bloccato.

I disturbi psichici del conducente

Il conducente dell'auto pirata è un cittadino moldavo, regolare sul territorio italiano. Dopo il fermo, è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara, dove si trova ancora ricoverato, con svariate fratture. È risultato negativo all'alcool test. Stando a quanto trapela al Corriere.it dalle fonti investigative, il 35enne è affetto da un disagio psichico di tipo bipolare per il quale era regolamente in cura. Pare, però, che avesse sospeso la terapia da qualche giorno. Per ora è piantonato dalla polizia ma non risulta ancora alcun provvedimento di fermo a suo carico.