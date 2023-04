"Ribellarsi è un dovere". I no vax vandalizzano il cimitero di Castelvetro Piacentino

Frasi contro i vaccini (in primis) ma anche contro il governo, composte con la vernice rossa sui muri esterni di un cimitero. E a corredo, la firma inconfondibile degli autori: la doppia vu inscritta nel cerchio. L'emergenza Covid19 è ormai alle spalle, ma i raid da parte dei no vax nella regione amministrata dal governatore Pd Stefano Bonaccini non sembrano essersi ancora del tutto estinti. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato segnalato nelle scorse ore a Castelvetro Piacentino, un paese della provincia di Piacenza. E l'accaduto ha indignato la collettività: gli anti-vaccinisti hanno oltretutto preso di mira le pareti esterne del cimitero locale, vandalizzandole e dimostrando di non avere alcun rispetto nemmeno per i defunti. A denunciare l'episodio è stato Luca Quintavalle, primo cittadino civico di Castelvetro, sui propri canali social.

I no vax contro il governo

"I vax uccidono, ribellarsi è dovere" una delle scritte realizzate con la vernice spray. E ancora: "Vivi libero". I vandali avrebbero attaccato anche il governo Meloni, con una frase a dir poco delirante e folle: "Gov. mente e lo sa", si legge su una delle pareti. I responsabili dell'azione avrebbero a quanto pare agito nelle ore notturne, per sfruttare l'assenza di testimoni. E come anticipato poc'anzi, non si tratta di un avvenimento inedito per quanto concerne il territorio regionale: solo per restare agli ultimi mesi, atti vandalici di matrice anti-vaccinista sono ad esempio stati registrati anche a Ferrara, Modena e Ravenna. In quest'ultimo caso, i no vax ravennati sono stati individuati lo scorso autunno e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli inquirenti. Resta a questo punto da capire se l'"episodio piacentino" rappresenti l'ultima azione di un movimento ormai in declino o se si tratti del primo atto di una nuova "ondata vandalica".

Al lavoro per stanare i responsabili