Presi i vandali no vax. Piantedosi: "Concreta risposta dello Stato"

Le forze dell'ordine stanno ancora indagando, ma il cerchio sembrerebbe ormai pronto a chiudersi. E sarebbero due gli autori del "raid vandalico" concretizzatosi il mese scorso a Ravenna, con la scoperta di frasi no vax sui muri delle sezioni locali di Cgil, Cisl e Uil. Lo riportano i media locali, facendo il punto della situazione su un caso che proprio nelle scorse ore sembra aver fatto registrare novità importanti. Partendo dalle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria ed effettuate proprio ieri dai poliziotti nelle abitazioni dei due indagati, che hanno portato al sequestro di diversi dispositivi informatici potenzialmente utili per ottenere ulteriori indizi.

L’attività d’indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Cristina D’Aniello e svolta dalla polizia di Stato, ha permesso (anche grazie alle immagini recuperate dai numerosi impianti di videosorveglianza presenti nella zona) di ricostruire lo svolgimento dei fatti di quella notte, riuscendo ad individuare i soggetti verosimilmente coinvolti nelle azioni di imbrattamento e minaccia. Arrivando sino alle scritte di colore rosso vergate sulle pareti esterne che accusavano i sindacati di “nazismo” poiché asseritamente schierati a sostegno della cosiddetta “dittatura sanitaria” (intesa come l’insieme delle misure governative adottate per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid 19). Gli sfregi effettuati con bomboletta rivendicavano a loro dire la difesa di diritti e libertà dei cittadini e nei paraggi furono ritrovate anche locandine in cui si personalizzava la campagna antisindacale contro i rispettivi segretari nazionali, con simbologia chiaramente riconducibile all’area no vax.