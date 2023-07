Frasi minacciose e insulti: sede di Fratelli d'Italia nel mirino di vandali di sinistra

Qualcuno ha vandalizzato la sede di Fratelli d'Italia, componendo frasi minacciose ed offensive sulla vetrina con la bomboletta spray. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Parma, con la digos che sta indagando per risalire agli autori del gesto. A rendere noto l'accaduto è stata la sezione locale del partito, in una nota pubblicata sui social network. E stando a quanto ricostruito, vi sono pochi dubbi sul fatto che sia trattato di un chiaro gesto di matrice politica. Tanto più che qualcosa di analogo era avvenuto a Massa il mese scorso. "Fasci del c***o, andatevene voi dall'Italia", la frase che campeggia in bella vista sulla vetrata della sede parmigiana, realizzata con la vernice. E ancora: "Che il fuoco vi bruciasse", si legge più avanti.

Su queste basi, gli inquirenti ipotizzerebbero quindi un blitz effettuato da militanti dell'estrema sinistra o da eventuali gruppi anarchici. Il capogruppo di FdI in consiglio comunale, Priamo Bocchi, è stato fra i primi ad accorgersi dell'atto vandalico, recandosi in sede. E non ha nascosto l'irritazione per l'accaduto. "Un atto ingiustificato e grave, che condanniamo e denunciamo - il suo pensiero, espresso in un video sui social - abbiamo deciso di aprire una sede in centro storico perchè riteniamo le sedi di partito presidi di democrazia e di libertà politica". Un pensiero condiviso da Fabio Pietrella, deputato di FdI, il quale ha ribadito che Fratelli d'Italia non si lascerà intimorire. E in un comunicato ha stigmatizzato l'accaduto, invitando tutte le forze politiche a fare altrettanto.