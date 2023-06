Ennesima violenza contro il centrodestra: vandalizzata una sezione di FdI

Un'azione vandalica contro una sede di partito del centrodestra è stata messa nuovamente in atto. Questa volta è toccata alla sezione di Fratelli d'Italia a Massa, che è stata imbrattata con della vernice rossa e scritte di accuse pesanti sui morti sul lavoro. Azioni di teppismo che sono stati accompagnate anche dall'affissione di uno striscione sullo stesso argomento firmato "Usb". " La sede provinciale di FdI a Massa è stata presa di mira da parte dei soliti personaggi dell'estrema sinistra, che hanno attaccato uno striscione sulle vetrate, imbrattandole con vernice rossa e con scritte a dir poco deliranti riguardanti le morti sul lavoro ", ha denunciato il coordinatore regionale e deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi che ha espresso la solidarietà di tutto il partito ai militanti e ai dirigenti locali.

" Questo è un vile clima d'odio che non ci appartiene e che non fa parte del nostro modo d'intendere la vera democrazia, inaccettabile in particolar modo perché tocca un tema, che è una tragedia reale, come le morti sul lavoro. I nostri doveri e impegno verso il territorio non verranno certamente meno a causa di gesti così ignobili ", ha proseguito Rossi. L'atto vandalico arriva a nemmeno una settimana da quelli che, a Firenze, hanno colpito le sedi di Lega e Forza Italia. Un paio di mesi fa, sempre nella Toscana, era stata la sezione del partito guidato da Giorgia Meloni a essere vandalizzata fu quella di Pisa. Qualche giorno prima, a Mestre, degli ignoti avevano scritto "Fasci assassini" sui vetri del circolo locale di FdI, mentre nel frattempo a Terracina, in provincia di Latina, erano stati deturpati i manifesti elettorali dei candidati al consiglio comunale per le imminenti elezioni amministrative.