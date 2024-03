Frigo abbandonato sui binari, il treno lo centra. Il presidente Eav: "Atto di terrorismo"

Un frigorifero è stato abbandonato sui binari della Circumvesuviana, nello stesso punto in cui giorni fa era stata lasciata una vasca da bagno. Stavolta però, il treno che stava sopraggiungendo non è riuscito a frenare in tempo e ha centrato in pieno l'elettrodomestico. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore nei pressi di Pompei, stando perlomeno a quanto denunciato sui social network da Umberto De Gregorio, presidente dell'Ente Autonomo Volturno. E quest'ultimo non ha usato mezzi termini nel condannare il gesto che in un'intervista rilasciata stamani al quotidiano Il Mattino ha definito "un atto di terrorismo" , chiedendo l'individuazione dei responsabili nel minor tempo possibile. "Non si tratta di vandalismo o ragazzate ma di delinquenti, sabotatori, terroristi - ha scritto in una nota pubblicata sul proprio profilo Facebook - mi auguro che le forze dell'ordine li prendano e li sbattano in galera".

Stando a quel che riporta la stampa locale, l'episodio in questione si è verificato nella zona del passaggio a livello di via Crapolla a Pompei e si è chiuso con lievi danni al convoglio e tanta paura a bordo. Ignoti avrebbero posto volontariamente il frigo sulle rotaie e il macchinista si sarebbe accorto solo all'ultimo momento dell'ostacolo presente sul percorso, riuscendo a frenare ma non a scongiurare l'impatto. Il treno avrebbe riportato dei danni, ma nessun passeggero sarebbe se non altro rimasto ferito. De Gregorio non ha nascosto l'irritazione, anche perché non si sarebbe affatto trattato di un qualcosa di inedito: già nel recente passato qualcuno aveva bloccato il passaggio del treno abbandonandovi altri ostacoli. "Dopo la vasca da bagno e il new jersey, ora è stata la volta di un frigorifero - ha aggiunto il presidente della società che gestisce il servizio di trasporto sulla Circumvesuviana - sempre nello stesso punto, passaggio a livello di via Crapolla".