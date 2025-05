Fumo in cabina, paura a bordo di un volo easyJet: l'atterraggio d'emergenza a Malpensa, cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a bordo di un volo easyJet, costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza a Milano Malpensa a causa di una coltre di fumo in cabina.

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 3 maggio, poco dopo che l'aereo della compagnia aerea low cost britannica si era staccato da terra. Il fumo, di origine misteriosa, ha costretto di fatto il pilota a invertire la rotta e a fare ritorno allo scalo milanese per consentire, come previsto in casi del genere, l'intervento a bordo dei Vigili del fuoco.

L'atterraggio d'emergenza è avvenuto con successo qualche minuto dopo il decollo dal terminal 2 del volo easyJet U23775 in partenza da Milano Malpensa alle ore 7.00 e diretto a Fuerteventura, la seconda più grande delle Isole Canarie della Spagna. La presenza del fumo in cabina non ha lasciato al comandante altra possibilità che quella di comunicare il problema alla torre di controllo dello scalo milanese e chiedere di prepararsi per un atterraggio d'emergenza come da protocollo.

Ad attendere in pista il velivolo della compagnia aerea britannica c'erano sia i Vigili del fuoco che il personale sanitario dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Stando a quanto riferito dalle autorità, i passeggeri e i membri dell'equipaggio, 203 persone in tutto, sono stati prontamente assistiti da medici e infermieri giunti sul posto, ma per fortuna non è stato registrato alcun malore né tantomeno sintomi di intossicazione.

Dopo l'evacuazione del velivolo i pompieri sono immediatamente entrati in azione per cercare di comprendere l'origine del fumo ed eventualmente del presunto malfunzionamento alla base del problema.

Ad essere strano è il fatto che gli esperti non abbiano rilevato alcuna anomalia a bordo dell'Airbus 321 Neo con matricole Oe-Isd: appurato che tutto era a posto, quindi, l'aereo è potuto decollare nuovamente all'incirca due ore dopo l'atterraggio d'emergenza. L'episodio non ha causato problemi né ritardi agli altri voli in fase di atterraggio e di decollo da Milano Malpensa, dato che la pista non è stata chiusa.