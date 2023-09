Milano, fidanzati rapinati e aggrediti da baby gang: in manette sette egiziani

Ancora un caso di violenza per le strade di Milano, dove una coppia di fidanzati è stata aggredita e rapinata da una baby gang composta da giovani egiziani. I responsabili sono stati già identificati e sottoposti a provvedimenti, ma lascia attoniti la ferocia con cui questi ragazzi si sono accaniti sulle loro vittime, in particolar modo la ragazza della coppia.

Cosa è successo

I fatti, secondo quanto riferito da Il Giorno, si sono verificati questa notte. La coppia di fidanzati era appena scesa da un bus quando si è ritrovata accerchiata dal branco. Le vittime hanno poi raccontato di essere salite sulla sostitutiva della M1 intorno all'1:30 del mattino, notando la presenza dei loro aguzzini a bordo del mezzo. Deve essere stato durante il viaggio in autobus, dunque, che sono stati presi di mira.

Scesi alla fermata Gambara, i fidanzati sono finiti nella trappola, trovandosi accerchiati dal gruppo di egiziani, composto da ben sette membri. Un assalto in piena regola e di una violenza inaudita. I baby criminali non hanno perso tempo, passando subito all'aggressione fisica. Ad essere attaccato per primo è stato il fidanzato, che si è visto strappare la felpa del Milan da uno del branco. Gli altri ragazzi hanno poi provveduto a immobilizzarlo e a portargli via auricolari, portafoglio e smartphone. La baby gang ha poi aggredito la fidanzata, non risparmiandole schiaffi e pugni all'addome. La giovane è stata letteralmente scaraventata a terra, e poi trascinata. Tutto per portarle via la borsa.

La denuncia e l'arresto

Dopo il violento blitz, le vittime, ancora scosse e tramortite, sono comunque riuscite a chiedere aiuto. A raggiugerli sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile. I militari hanno ascoltato il racconto della coppia, raccogliendo anche le descrizioni degli aggressori, e si sono poi messi al lavoro per rintracciare i responsabili. I fidanzati erano anche riusciti a vedere in che direzione erano fuggiti i rapinatori, ossia via Anguissola, e ciò ha aiutato nelle ricerche.

Un'altra pattuglia dei carabinieri ha individuato la banda in via Olivieri. Tutti e sette i ragazzi sono stati fermati e identificati. Si tratta di giovani egiziani, quattro maggiorenni di diciotto, diaciannove e vent'anni, e tre minorenni di diciassette e sedici anni. I minorenni, si è poi scoperto, sono ospitati in strutture di accoglienza per minori non accompagnati.

Come disposto dal pubblico ministero di turno, i maggiorenni sono finiti dietro le sbarre della casa circondariale San Vittore, mentre i minorenni si trovano ora al Beccaria. Le accuse nei confronti dei membri della baby gang è quella di rapina aggravata in concorso.