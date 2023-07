Gatto usato come pallone da basket: il folle "gioco" degli adolescenti

Si sarebbero imbattuti in un gatto di pochi mesi, non distante dal mare. Ed avrebbero pensato bene di afferrarlo e di lanciarselo a vicenda, come se si trattasse di un pallone da basket e non di un essere vivente. Questo il folle "gioco" messo in pratica da un gruppo di quindicenni a Tarquinia, nelle scorse ore. A rendere nota la vicenda sono stati i titolari di una clinica veterinaria, i quali hanno poi provveduto ad allertare le forze dell'ordine. Sulla base delle testimonianze rese da alcune persone che hanno assistito alla scena, i giovanissimi (con tutta probabilità turisti, a quanto sembra) avevano raccolto il gatto nei pressi del lido della cittadina viterbese. E ad un certo punto, tenendolo per le zampe, si sarebbero disposti in cerchio ed avrebbero iniziato a passarselo fra loro con lunghi lanci, come se fosse una palla.

Un gesto goliardico di pessimo gusto che avevano probabilmente intenzione di pubblicare sui social network, visto che uno di loro era impegnato a riprendere i sodali con lo smartphone. Solo l'intervento di una cliente della clinica sopracitata, dopo essersi accorta di quel che stava avvenendo, ha a quanto pare evitato il peggio: la donna ha iniziato ad urlare, chiedendo conto ai minori di quel che stavano facendo ed intimando loro di smetterla. E il gruppo si è così dato alla fuga nelle vie limitrofe, cercando di far perdere le proprie tracce. “Oltre ad esprimere il più totale disgusto per queste persone incivili, vorremmo far sapere a loro e ai loro genitori che il maltrattamento degli animali è penalmente perseguibile e che sono state avvisate le autorità competenti – le parole dei veterinari, riportate dal Corriere di Viterbo – in attesa che questi ragazzi vengano identificati dalle telecamere di sorveglianza, ci auguriamo che qualcuno insegni loro il rispetto per la vita".