"In un giorno il guadagno di un mese". La verità della maestra su OnlyFans

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è soltanto la maestra di una scuola materna ma anche una bodybuilder come dimostra il suo profilo Instagram con la partecipazione a numerosi concorsi: Elena Maraga, 29enne insegnante di un istituto del Trevigiano, è balzata però agli onori delle cronache per una terza "curiosità", come lei stessa l'ha definita, che le ha fatto aprire un profilo su OnlyFans scatenando un vespaio di polemiche e con il rischio licenziamento sempre dietro l'angolo.

Quanto guadagna

Intervistata dal Messaggero, Maraga ha spiegato che questa nuova passione le frutta un guadagno pari se non superiore rispetto allo stipendio che guadagna a scuola. " Come insegnante prendo sui 1200-1300 euro al mese, ma con OnlyFans le cifre sono molto diverse", ha dichiarato, svelando cosa l'ha spinta a iscriversi alla piattaforma hard. "L’ho fatto per curiosità e per guadagnare qualcosa. Vivo ancora con i genitori. Era una prova: ho postato qualche foto e il profilo è esploso".

Così è stata "scoperta"

Sottolineiamo subito che sono in molti a sostenere che non debba essere allontanata dalla scuola perché la vita privata di ognuno è sacra purché faccia bene il proprio lavoro, in questo caso con i bimbi della scuola materna. " Sono laureata in Scienze dell’educazione e ho sempre saputo che questo è il mio cammino. Da 5 anni lavoro in una scuola materna cattolica" . Alla precisa domanda di chi sia stato a trovare il suo profilo su OnlyFans, Elena Maraga ha spiegato che non ne ha la certezza ma probabilmente " una mamma o un papà di uno dei miei studenti. Mi ha riconosciuto grazie alla foto del profilo. La cosa è diventata di dominio pubblico sui gruppi Facebook delle mamme" .

Cosa rischia adesso

Accanto a chi la sostiene c'è anche chi vuole un suo allontanamento perché ritiene incompatibile questa passione privata con il suo impegno quotidiano in una scuola materna. La situazione quotidiana che sta vivendo adesso " è diventata complessa, anche dal punto di vista legale. Non sto facendo una raccolta firme per evitare il licenziamento, come è stato scritto, ma ci sono alcune mamme che vogliono sostenermi. Loro vogliono che continui a insegnare ai loro figli" . I genitori con i quali vive non sono d'accordo con la sua vita "extra-lavorativa" ma le hanno anche detto che alla sua età è libera di fare le scelte che vuole. " Io non ci vedo nulla di sbagliato perché non sto facendo del male a nessuno. Nella sfera privata si fa ciò che si vuole. Nessuno è santo" .

Il futuro dell'insegnamento

Adesso, però, potrebbe trovarsi di fronte a un bivio: dire addio alla scuola o chiudere il profilo su OnlyFans, difficilmente le due strade seppur parallele potranno continuare ad andare avanti insieme. Ecco perché la maestra ha già pronto un piano b. " Vorrei continuare a insegnare, ma mi dispiacerebbe bloccare questo mio lato che riesco ad esprimere solo con OnlyFans.

La società non lo permette, e questo va in contrasto con chi sono. Sto già studiando per fare la personal trainer; è un mondo con una mentalità più aperta, dove tutte hanno Of. Ora che i giornali parlano di me non sapete quante iscrizioni ho al canale. Non le controllo più".