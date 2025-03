Maestra carica foto e video su Onlyfans: bufera nell'asilo della parrocchia

Ascolta ora 00:00 00:00

Clima rovente in un asilo parrocchiale di Treviso, riflettori accesi su una maestra che - svestiti i panni dell'insegnante - si trasforma in protagonista di foto e video sexy sulla celebre piattaforma Onlyfans. Come ricostruito dal Gazzettino, la maestra non avrebbe solo proposto contenuti a pagamento sul sito di intrattenimento per adulti, ma avrebbe anche aperto un canale Telegram per diffondere le anteprime in modo da raccogliere un pubblico più vasto. Una via per avere un'entrata extra, ma che non è passata inosservata.

Alcuni genitori dei bambini dell'asilo parrocchiale trevigiano hanno visto gli scatti erotici dell'educatrice e avrebbero chiesto il suo licenziamento perchè "non in linea con i valori". La situazione è stata immediatamente segnalata ai vertici della scuola gestita dalla parrocchia e associata alla Fism di Treviso, la federazione delle scuole materne paritarie. La maestra è stata messa di fronte a un bivio: o smettere di pubblicare contenuti su Onlyfans o cambiare lavoro, lasciando l'impiego di insegnante.

"Non è possibile fare l’educatrice in un asilo parrocchiale e allo stesso tempo mercificare così il proprio corpo, perché qui stiamo sostanzialmente parlando di metterlo in vendita" l'attacco di alcuni genitori: "È vero che ognuno può fare quello che vuole ma ci sono dei limiti: la scuola ha dei valori, come possono essere trasmessi ai bambini da chi li contraddice in modo così palese?". In attesa degli sviluppi sul futuro della docente, la Fism di Treviso sta mettendo a punto un codice etico per chi lavora negli asili associati ed è previsto un capitolo ad hoc sull'utilizzo dei social e di internet, sul modello di quanto già previsto per i dipendenti pubblici nell’Usl della Marca.

Quello registrato a Treviso non è un caso isolato.

Qualche tempo fa un barista di San Fior finì al centro del dibattito pubblico per aver abbandonato il lavoro per dedicarsi a Onlyfans, triplicando le entrate. Recentemente anche alcuni vip - a partire da Antonella Mosetti - hanno deciso di aprire una pagina sulla piattaforma per aumentare gli incassi.