Giulia Tramontano, incinta al 7 mese, è scomparsa. L'amica: "Era turbata"

Giulia Tramontano, 29 anni, è scomparsa da Senago (Milano) tra le ore 7 di domenica 28 maggio e le cinque del pomeriggio. La giovane, originaria di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, è incinta di sette mesi. Secondo quanto apprende il Corriere.it da fonti investigative, sabato sera avrebbe inviato un sms ad un'amica dicendo di sentirsi " turbata " per via di una lite col fidanzato. I carabinieri stanno tentando di acquisire ogni informazione utile alle indagini, a partire dai filmati delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver immortalato allontanamento della ragazza dalla sua abitazione.

La scomparsa

L'ultima persona a sentire Giulia al telefono è stata la madre, attorno alle ore 21 di sabato sera. L'indomani ha provato a ricontattare la figlia, come fa di solito, ma non ci è riuscita: il cellulare era staccato. Col trascorrere delle ore, le preoccupazioni dei familiari sono aumentate. Al punto che, domenica sera, il compagno della giovane ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Senago.

Ha lasciato a casa il portafoglio

Nessuno ha idea di dove possa essere Giulia. La 29enne, che lavora come agente immobiliare, ha lasciato il portafoglio a casa ma avrebbe con sé il passaporto e il bancomat. Gli investigatori hanno già controllato le liste di partenza e arrivo negli aeroporti ma il suo nome non risulta in nessun elenco. Tantomeno sono stati registrati accessi a bed and breakfast o altre strutture ricettive.

La sorella: "Potrebbe aver bisogno di aiuto"

La scomparsa improvvisa della giovane ha messo in allerta i parenti. " È incinta, quindi potrebbe avere bisogno d’aiuto ", dice al Corriere.it la sorella Chiara. Poi aggiunge: " Non abbiamo idea di dove possa essere. Non c’erano mai stati episodi strani né allontanamenti. È una ragazza solare e senza problemi ".

Le indagini

I carabinieri di Senago, Rho e quelli del Nucleo investigativo di Milano ventilano l'ipotesi di un allontamento volontario. Nel tentativo di far luce sulla vicenda, sono già stati sequestrati i filmati delle telecamere si sorveglianza puntate all'esterno dell'abitazione in cui Giulia vive col compagno 30enne. Mentre è atteso per le prossime ore l'esito degli accertamenti sui conti bancari della ragazza. L'ultima traccia della donna è dello scorso sabato sera. Il compagno 30enne, che ne ha denunciato la scomparsa, ha detto ai militari di essere uscito domenica mattina per andare a lavoro in un bar di Milano e di essersi accorto della sparizione solo quando è rincasato. In casa il fidanzato - stando alla sua denuncia - non ha trovato il passaporto della fidanzata e la somma di 500 euro in contanti. Da una prima visione delle telecamere di sorveglianza dell'area intorno all'abitazione della coppia non compare, nelle ore precedenti alla denuncia di scomparsa, la 29enne, originaria della provincia di Napoli e residente da cinque anni nel Milanese.

L'appello dei genitori