L'orrore dopo la partita: aggrediscono l'allenatore e lo mandano in ospedale

Aggredito al termine della partita da un tesserato della squadra locale. E se la gara si è chiusa sul terreno di gioco al triplice fischio dell'arbitro, potrebbe proseguire in tribunale. Protagonista della vicenda che arriva dalla Toscana è Simone Venturi, allenatore del Real Forte Querceta, finito in ospedale a seguito di un'aggressione che avrebbe subìto (insieme ad altri due giocatori) da un tesserato dello Scandicci. A rendere noto l'accaduto è stata la stessa società della Versilia, che ha peraltro già annunciato l'intenzione di presentare un esposto alla FIGC. Stando alla ricostruzione della dirigenza, il tutto sarebbe avvenuto ieri alla fine di Scandicci - Real Forte Querceta, svoltasi in provincia di Firenze. Una sfida valida per il campionato di Serie D: entrambe le compagini militano nel girone D, ma mentre i lucchesi sognano ancora i playoff, i fiorentini avevano assolutamente bisogno di vincere per evitare di restare sempre più invischiati nella zona-retrocessione.

A prevalere sono stati proprio gli scandiccesi, segnano in pieno recupero il gol del 2-1 ed esultando per il risultato raggiunto. Un'esultanza che a quanto sembra sarebbe stata giudicata eccessiva ed irrispettosa dal sodalizio ospite: ne sarebbe quindi nata una discussione. E a farne le spese sarebbe stato proprio Venturi, che avrebbe rimediato una serie di calci e pugni tali da richiedere un accesso precauzionale presso il pronto soccorso più vicino. Lo Scandicci avrebbe per adesso disposto il silenzio stampa in attesa del riscontro di un'indagine interna volta ad accertare la dinamica esatta dei fatti, facendo gli auguri di pronta guarigione a Venturi. Inutile dire però che, qualora la versione del Real Forte Querceta venisse confermata in toto, ad uscirne sconfitto sarebbe anche il calcio dilettantistico.