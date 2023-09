"Guardava video sul martiro islamista": arrestato un 24enne tunisino a Cesena

Un tunisino di 24 anni faceva parte di diversi gruppi social riconducibili al terrorismo islamico, dove si condividevano video dell'Isis e si ascoltavano sermoni inneggianti al martirio. Il giovane è stato fermato, il 20 settembre, a Cesena, con l’accusa di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Le indagini sono state condotte dalla Digos di Bologna e di Forlì-Cesena oltre che dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione del dipartimento della Polizia di Stato, che hanno portato il procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, ad emettere un provvedimento di custodia cautelare nei confronti del 24enne.

Il giovane è stato arrestato a Cesena e secondo gli inquirenti era riuscito ad entrare in contatto con un "facilitatore" che era disponibile ad organizzargli il viaggio per la Siria.

L’indagine

Il tunisino, che si trovava regolarmente sul territorio italiano, era stato oggetto di attenzione da parte degli agenti della Digos durante un’attività di monitoraggio e di contrasto al fenomeno del cyberterrorismo svolta nei primi momenti dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) che era riuscita ad individuare un gruppo Whatsapp chiamato “gli estranei”.

Il gruppo mostrava una foto profilo rappresentativa della bandiera dello Stato islamico e aveva come scopo anche lo scambio di messaggi propagandistici; inoltre l’utilizzatore del profilo individuato era attivo anche in altri due gruppi Whatsapp: “i canti dello stato islamico” e “l’esercito del califfato”. Gli investigatori avevano potuto constatare che l’account osservato apparteneva a un’utenza mobile italiana, utilizzata da un giovane 24enne, che per guadagnarsi da vivere lavorava come elettricista. Successivamente, sono stati individuati due profili Facebook, collegati direttamente al 24enne, in cui mostrava una certa inclinazione alla cultura dello Stato islamico, della lotta armata propagandata dai fondamentalisti dell’Islam.

Mediante il monitoraggio degli account del tunisino, gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo era solito guardare filmati ritraenti i miliziani dell’Isis che erano soliti compiere le loro atrocità e inoltre ascoltava dei sermoni, chiamati nasheed, che inneggiavano al martirio tramite il materiale condiviso sulle piattaforme social Instagram e Facebook. Attraverso un soggetto che aveva tra i contatti dei suoi gruppi social, stavo organizzando la partenza per il Medio Oriente con la finalità di essere introdotto nel circuito jihadista sirio-iracheno.

Il fermo

Comprese le reali intenzioni del giovane, il procuratore Giuseppe Amato, a seguito delle informazioni fornitegli dalla polizia e dell'Aise, ha emanato la misura cautelare che ha fatto scattare le manette per l’uomo.