"Sventate 57 occupazioni". Il palazzo sotto assedio mentre Sala non fa nulla

Le occupazioni abusive nei palazzi popolari di Milano sono un problema annoso per la città, che si è acuito da quando a Palazzo Marino è tornata la sinistra. Sono migliaia gli appartamenti occupati abusivamente nella periferia di Milano e laddove non arrivano le amministrazioni, che fanno spesso finta di non vedere quanto accade al di là della cinta dei bastioni, intervengono i privati. Un comportamento che mette, di fatto, in una posizione di difficoltà i tanti cittadini onesti che da anni attendono l'assegnazione di una casa popolare, che tarda ad arrivare anche a causa delle migliaia di case occupate.

Una situazione insostenibile per Milano, dove sono i privati cittadini a farsi tutori della legalità in assenza delle autorità preposte e delle istituzioni. Nel quadrilatero compreso tra il Giambellino e Lorenteggio a far rispettare la legge c'è Maria Palomares, sudamericana in Italia da tanti anni, che dalla sua abitazione in via Odazio tiene d'occhio quello che accade nel suo palazzo e in quelli circostanti. " Insieme agli altri membri del comitato no racket ho sventato 57 occupazioni ", dice orgogliosa ai microfoni del quotidiano Libero.

Maria "Odazio", come ormai la chiamano tutti, è attiva 24/24 e 7/7. Risponde a ogni chiamata, informa Aler e forze dell'ordine e poi si reca in loco con gli altri componenti del gruppo antiracket, che agisce in modo totalmente volontario. L'ultimo intervento risale a pochi giorni fa, quando la squadra antiracket è intervenuta per bloccare una nomade. Stava tentando di entrare in una casa libera insieme al figlio minore: un schema ben noto in cui i bambini vengono usati come scudo. " Siamo intervenuti e abbiamo trovato una trentina di rom. Ci hanno minacciati e spintonati. Facciamo quello che possiamo perché abbiamo le mani legate e la polizia può fare poco ".

Le occupazioni non sono solo illegali ma sono anche pericolose per l'incolumità di tutti i residenti dei palazzi, perché basta una scintilla che scaturisce da un allaccio abusivo per scatenare incendi devastanti. Per non parlare dei rischi provenienti dalle bombole di gas. Non sono rari i casi in cui le cronache registrano questo tipo di incidenti. Maria Palomares, vista la sua esperienza, è riuscita anche a fare una sorta di identikit degli occupanti: " Tutti rom, nordafricani e sudamericani: molti di loro hanno casa in patria ". E spesso, dietro le loro azioni, ci sono i collettivi.

Base di solidarietà popolare è quello più attivo in questa zona, già sottoposto a numerosi procedimenti giudiziari per associazione a delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica. " Quelli del comitato abitanti facevano il giro delle scale per chiedere quali fossero gli alloggi vuoti per occuparli. Chiedevano cibo per le loro feste. Hanno suonato anche a me ma gli ho risposto molto semplicemente: siete dell'Aler? No, e allora cosa volete? ", racconta Maria. Il collettivo è da tempo nel mirino delle forze dell'ordine per la sua attività illegale: in un blitz effettuato ai tempi dell'Expo furono trovati oggetti contundenti di vario tipo oltre a materiale atto a fabbricare molotov che, pare, avrebbero voluto usare durante il corteo di apertura dell'Expo. Furono denunciate 26 persone: gli italiani erano appena 6, il resto erano stranieri.