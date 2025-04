I bimbi autistici leggono in metropolitana i loro messaggi

Ascolta ora 00:00 00:00

«Ciao Milano! Sono Alessandro. Ho 8 anni. Mi piace la metropolitana. Se parlate tutti insieme, metto le mani sulle orecchie. Buona giornata dell'autismo». «Ciao Milano! Sono Jacopo. Perché il colore dell'autismo è il blu? Mentre ci pensate, allontanatevi dalla linea gialla». In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, i bambini e le bambine con autismo sono protagonisti di una campagna di sensibilizzazione di Comune e Atm, con la consulenza scientifica della onlus «L'abilità». Fino a domenica 6 aprile, le voci di Francesco, Alessandro, Jacopo, Tiffany e Kian accompagnano i viaggiatori sulle metropolitane milanesi attraverso annunci che hanno l'obiettivo di accrescere la consapevolezza di chi ascolta. I messaggi, sia a bordo dei treni sia nelle stazioni, sottolineano le difficoltà correlate ad alcune caratteristiche delle persone con autismo, come la sensibilità al rumore o la fatica di stare in luoghi affollati. I piccoli «annunciatori» sono bambine e bambini con autismo che gli specialisti di «L'abilità» hanno accompagnato in un percorso educativo, spiegando loro il significato del loro coinvolgimento e l'importanza degli annunci per i passeggeri.

«In Atm crediamo nella centralità della persona come valore prioritario e vogliamo promuovere una società sempre più inclusiva» dichiara Laura La Ferla, direttore comunicazione di Atm. I partecipanti hanno scelto il loro messaggio preferito tra quelli proposti.