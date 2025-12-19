I Giochi invernali viaggiano sul tram di Fiera Milano

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 viaggiano da oggi a domenica 21 dicembre nel centro della città dal Duomo al Castello Sforzesco, passando per via Torino, sul tram di Fiera Milano, decorato con i colori verde e azzurro e immagini di sport sul ghiaccio che evocano le suggestioni olimpiche e diventa un luogo itinerante di incontro, racconto e coinvolgimento, capace di avvicinare cittadini e visitatori all’atmosfera dei Giochi e ai loro valori fondanti: inclusione, partecipazione, rispetto, eccellenza e spirito di squadra. All’interno, il tram ospita un percorso immersivo pensato per far vivere in prima persona le emozioni olimpiche, con attività interattive e contenuti speciali tra cui tra cui una photo opportunity e un gioco digitale a tema hockey, accessibile con lo smartphone.

“Le Olimpiadi non sono solo un grande evento sportivo, ma un progetto collettivo che parla di futuro, di comunità e di visione - ha detto Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, alla presentazione dell’iniziativa a cui ha partecipato anche la giovane campionessa di freestyle Flora Tabanelli, medaglia d’oro nel Big Air ai campionati mondiali disputati lo scorso marzo in Engadina che ha coronato una stagione di successi iniziati ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon nel 2024 in cui è stata l'unica atleta azzurra a vincere due ori individuali.

“Vogliamo portare questo spirito tra le persone rendendo la città parte attiva del percorso verso Milano Cortina 2026 che prederà il via il prossimo 6 febbraio - ha aggiunto Francesco Conci -. È un’iniziativa che unisce territorio, innovazione ed esperienza e che racconta il ruolo di Fiera Milano come piattaforma aperta, capace di connettere eventi globali e comunità locali. Porta l’energia dei Giochi nel cuore della città e contribuendo a costruire, insieme ai cittadini, il clima di partecipazione che accompagnerà Milano verso il 2026”.

Parole sottolineate dal logo “Fiera Milano is more” che campeggia sul tram e richiama il più ampio impegno di Fiera Milano come Partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 perché il quartiere fieristico a Rho sarà venue olimpica e ospiterà alcune delle competizioni dei Giochi, tra cui le gare di speed skating nello Speed Skating Stadium e gli incontri di hockey su ghiaccio nella Ice Hockey Arena. Inoltre, il centro congressi Allianz MiCo accoglierà il Main Media Centre, cuore operativo e narrativo delle Olimpiadi confermando il ruolo strategico di Fiera Milano non solo sul piano sportivo, ma anche su quello organizzativo, mediatico e internazionale.

COME PARTECIPARE

Il Tram di Fiera Milano è visitabile e accessibile gratuitamente: chiunque potrà salire a bordo in questi tre giorni e vivere l’esperienza unica: l’accesso avviene tramite prenotazione di uno