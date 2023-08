"Devono essere ricollocati". L'appello dei residenti sul prete pro-migranti

“Invitiamo nuovamente tutte le istituzioni coinvolte nel Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a farsi parte attiva affinché venga eseguito un vero screening di tutti gli occupanti della chiesa. E affinché venga trovata un’altra sistemazione, consona, per tutti loro”. Questo è quanto chiedono i membri del Comitato residenti per Vicofaro, invitando indirettamente le istituzioni a procedere comunque (quando sarà possibile) allo sgombero degli spazi della parrocchia di don Massimo Biancalani. Sulla struttura pende ancora l'ordinanza di sgombero dei locali della chiesa firmata dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, a seguito della "persistenza delle problematiche igienico-sanitarie già più volte evidenziate, con aggravamento delle stesse" emerse nel corso di un recente sopralluogo di Asl.

Ma l'edificio non è ancora stato sgomberato, perché alla luce del ricovero di un migrante nel reparto malattie infettive del nosocomio locale concretizzatosi di recente, Ausl Toscana Centro ha disposto uno screening sanitario volto ad accertare ed eventualmente a circoscrivere il rischio di diffusione della tubercolosi. Gli esiti delle prime analisi, resi noti nei giorni scorsi dall'azienda sanitaria, avrebbero se non altro escluso rischi legati al contagio e gli operatori avrebbero peraltro provveduto a sanificare i locali della parrocchia. Ma i controlli sarebbero stati effettuati su un campione numericamente fin troppo esiguo: secondo il Comitato, degli oltre 150 migranti ospitati sino a poche settimane fa nei locali della parrocchia, solo una minima parte avrebbe deciso di sottoporsi al test.