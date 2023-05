Ideologia gender, sale il numero delle scuole che prevedono la "carriera alias"

Gli studenti e le studentesse di un istituto tecnico superiore di Ferrara avranno la possibilità di essere identificati con il nome che preferiscono ed un genere diverso da quello biologico, anche sui documenti interni alla scuola. Lo ha deciso pochi giorni fa la dirigenza dell'Istituto tecnico Copernico - Carpeggiani, approvando una modifica al regolamento interno che va ad ingrossare il numero di istituti scolastici di tutta Italia che nell'ultimo anno hanno adottato la cosiddetta "carriera alias". Di che si tratta? Di un protocollo che prescrive la possibilità di modificare in registri e atti interni alla scuola il nome anagrafico dello studente con quello scelto dallo studente stesso, nel caso in cui quest’ultimo sia una persona transessuale o abbia intenzione di avviare un percorso di transizione.

Un'indicazione che in numerosi casi è stata però estesa anche a chi non ha avviato questo percorso: una studentessa di nome Giulia che si identifica in un ragazzo può adottare un nome maschile anche sul registro scolastico e sui documenti della scuola, scegliendo un genere diverso da quello indicato sulla proprio carta d'identità. Idem dicesi per un ragazzo che si identifica invece in una ragazza. Non senza polemiche: non più tardi di due mesi fa il parlamentare leghista Rossano Sasso ha ricordato come sul piano strettamente legale siano ancora il giudice e il medico a doversi sull’identità di genere di uno studente, invitando i presidi a trattare l'argomento con la sensibilità e la delicatezza che richiede senza "fughe in avanti" dettate dall'ideologia gender. Va detto, perlomeno per quanto concerne il "caso ferrarese", che il preside ha posto qualche "paletto" normativo in più rispetto a quanto fatto da altri colleghi: per gli alunni ancora minorenni devono ad esempio essere i genitori a chiedere eventualmente la carriera alias. Una decisione che il preside dell'istituto ha promosso anche sulla base di un precedente, a quanto pare.