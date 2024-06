Malpensa, inaugurato il volo diretto da Milano a Boston con tappa alle Azzorre

Ascolta ora 00:00 00:00

Inaugurato all’aeroporto di Malpensa il nuovo volo bisettimanale che collegata Milano a Boston facendo scalo a Ponta Delgada, isole Azzorre, nel cuore dell’Oceano Atlantico: volo di linea operato dalla compagnia aerea Sata Azores.

Collegamento già molto apprezzato dal mercato, come dimostrano gli ottimi risultati delle prenotazioni per i prossimi mesi, uno dei pochissimi voli di Sata Azores in Europa continentale, ad esclusione della penisola iberica, che offre la possibilità di scoprire una destinazione turistica di grande interesse e in crescita con i circa 17mila passeggeri degli scorsi anni, molto trendy, apprezzata per le caratteristiche di interesse naturalistico, geologico e geografico, tutti “ingredienti” che rendono una vacanza alle Azzorre molto attrattiva.

Ciò che rende però il volo davvero speciale, come hanno sottolineato al taglio del nastro al gate del Terminal 1 Aldo Schmid, responsabile Aviation marketing, negotiations & Traffic rights di Sea Aeroporti di Milano e Josè Roque, Cfo di Sata Azores Airlines è il collegamento con Boston, operato con lo stesso numero di volo. Una nuova destinazione negli Stati Uniti che si aggiunge al network di Malpensa: ovvero volo diretto con stop tecnico a Ponta Delgada per Boston da Milano Malpensa e viceversa. È una rotta transatlantica a tutti gli effetti, considerato anche che le Azzorre, con la loro isola più nord occidentale, rappresentano un punto equidistante tra l’Europa e l’America, la Terranova in particolare. I passeggeri avranno così anche la possibilità di fare uno stop over a Ponta Delgada e visitare le Azzore e poi proseguire per Boston e viceversa.

Una nuova rotta aperta in un periodo in generale molto positivo per l’aeroporto di Milano Malpensa che dall’inizio dell’anno registra una crescita del 12% dei passeggeri rispetto lo scorso anno, quando è stato superato il record passeggeri del periodo pre-Covid, e una stagione estiva dove la capacità pianificata dalle compagnie per i voli internazionali è superiore del 13% a quella del 2023 con un valore a doppia cifra anche per collegamenti di lungo raggio.

Questo qualifica e connota non solo quantitativamente ma anche qualitativamente la crescita di Malpensa, che offre nel 2024 numerosi nuovi voli: considerando solo gli operativi già varati o pubblicati dalle compagnie si contano infatti 28 nuovi servizi, 14 nuove destinazioni e 7 nuove compagnie.