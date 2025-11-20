Incassa la pensione della madre morta per tre anni: smascherato dall'Anagrafe quando si presenta travestito da donna

Ha continuato a incassare la pensione della madre per tre anni nascondendo il corpo mummificato. È finito tutto quando la carta d’identità dell’anziana è scaduta e il figlio, un infermiere di 57 anni, si è presentato all’ufficio anagrafe del Comune travestito da donna, completo di abito e parrucca. L’incredibile vicenda è accaduta nei giorni scorsi a Borgo Virgilio, in provincia di Mantova.

Si traveste da madre morta per continuare a prendere la pensione

L’uomo sperava evidentemente di rinnovare il documento della madre defunta e proseguire indisturbato a percepire i bonifici mensili dell’Inps. Gli impiegati comunali, però, hanno immediatamente notato qualcosa che non andava e lo hanno invitato a tornare con un abbigliamento “più adeguato”.

Al secondo tentativo, però, il 57enne ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia locale. E la truffa è finita.

Gli accertamenti partiti da quel travestimento hanno portato alla scoperta del cadavere della madre, morta per cause naturali nel 2022 e mai denunciata.

Indagato per occultamento di cadavere e truffa all'Inps

L’uomo risulta ora indagato per occultamento di cadavere, sostituzione di persona, truffa all'Inps e falso ideaologico.