Incendio in un appartamento nel Milanese, muore 60enne. Il fratello è grave in ospedale

Ha 60 anni è morto in un incendio avvenuto nella notte di martedì 3 dicembre in un appartamento di via Roma 97, al secondo piano di una palazzina di sei a Bresso, appena fuori Milano, nella zona nord della provincia. Il fratello è invece ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono molto gravi.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti sul posto, si sono sviluppate nella zona della cucina per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e i carabinieri. Al momento dell’incendio in casa c’era anche un terzo fratello della vittima che però è riuscito a fuggire e a mettersi in salvo senza gravi conseguenze.