Quasi 250 bimbi intossicati a scuola. Cosa c'era sul pomodorino della mensa

La procura della Repubblica di Prato ha ordinato di perquisire tre dirigenti di una società che gestisce le mense di alcune scuole fra Firenze e il Pratese. Le persone finite nel mirino della giustizia sono indagate per avvelenamento colposo da alimenti e lesioni colpose. Il 21 settembre 2024 ben 246 alunni e 23 adulti delle scuole di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Barberino di Mugello e Carmignano, furono colpiti da sindrome gastrointestinale da "sospetta salmonella" . Delle oltre 250 persone coinvolte, in 98 andarono al pronto soccorso e 23 furono ricoverati. La procura ipotizza che la causa delle intossicazioni sia il pomodorino ciliegino crudo usato come ingrediente nelle mense ma non disinfettato.

Le indagini e le analisi microbiologiche

I giudici, che aprirono un fascicolo dopo i primi sette casi segnalati, indagano sui vertici dell'azienda che gestiva le mense scolastiche. Nei mesi scorsi sono state fatte accurate indagini basate su analisi microbiologiche e sulla ricostruzione dei movimenti di produzione, approvvigionamento, manipolazione di alimenti e bevande nelle mense e nelle cucine delle scuole colpite. Le intossicazioni, hanno spiegato gli inquirenti, sarebbero state causate dal pomodorino ciliegino crudo, ingrediente usato in preparazioni fredde di pietanze anche nei giorni precedenti.

Le perquisizioni in cerca di tracce

Dalle indagini, ha riferito in una nota il procuratore Luca Tescaroli, è emerso che la procedura di disinfezione dei pomodorini sarebbe stata fatta "in maniera difforme" dalle indicazioni del produttore del disinfettante 'Saniclor Echolab'. Le perquisizioni odierne ai tre responsabili della società che gestisce le mense sono state effettuate per cercare tracce, anche informatiche, e documenti che contribuiscano a delineare ancora meglio le attività di queste mense scolastiche fra la Piana di Firenze, il Pratese e il Mugello.

Le morti per intossicazione nella Rsa di Firenze

Nella giornata di ieri la regione Toscana era stata scossa da una notizia ancora più grave. La procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo sul decesso di tre anziani ospiti di alcune Rsa nel fiorentino per sospetta intossicazione alimentare. I tecnici hanno campionato quattro alimenti reperibili (passato di carote, verdure, coniglio e patate, pizza) già sottoposti ad analisi microbiologiche.

"sono già state riscontrate alcune criticità tali da motivare l'adozione di un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività di produzione pasti"

Inoltre hanno acquisito documenti e materiali, anche riguardo alle forniture esterne di alimenti alle cucine, come surgelati e prodotti a scadenza. Ad ora, dice sempre la Asl,