Travolto da un'auto a Milano: muore ciclista 37enne

Un nuovo drammatico incidente stradale si è verificato nella notte a Milano, il primo del 2024. Un uomo di 37 anni ha perso la vita, intorno alle 2.30, dopo essere stato investito da un'automobile, guidata da una donna di 25 anni e con a bordo un altro ragazzo di 22 anni. La vittima era in sella a una bici elettrica e percorreva viale Umbria quando è stato travolto dalla macchina che proveniva dall'opposto senso di marcia. La donna percorreva l'arteria in direzione di viale Piceno quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza di via Pistrucci, ha urtato in maniera frontale la bicicletta elettrica.

L'incidente

Nell'impatto il 37enne è caduto dalla bici perdendo il casco che indossava. Giunti sul posto i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. La donna alla guida dell'auto si è fermata a prestare soccorso. Insieme all'altro giovane che era con lei in macchina è stata poi trasferita in codice verde al pronto soccorso del Policlinico. I due se la sono cavata con pochi giorni di riposo.

L'indagine

Sono in corso, intanto, le indagini della polizia locale di Milano per ricostruire la dinamica dell'incidente. All'intersezione tra viale Umbria e via Pistrucci è presente un semaforo funzionante, ma in zona non vi sarebbero telecamere di sorveglianza. I vigili dovranno faticare non poco per capire come è avvenuto lo scontro poiché, oltre alla testimonianza diretta della conducente dell'auto e dell'altro passeggero, sarà difficile, dato l'orario in cui è accaduto il sinistro, trovare altre persone che possano raccontare il tragico episodio.

I precedenti del 2023

L'anno scorso a Milano sono deceduti in seguito a incidenti stradali tredici pedoni e cinque ciclisti. Tra gli ultimi casi, come ricorda Sky Tg24, ci sono quelli di una 75enne morta dopo essere stata travolta da un camion della nettezza urbana sulle strisce pedonali e un giovane di 28 anni deceduto dopo essere stato investito in viale Jenner da una vettura. Il ragazzo era appena uscito dalla discoteca dove era andato insieme a un gruppo di amici.