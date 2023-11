Incidente di Milano, uno dei conducenti accusato di omicidio colposo

Iniziano a configurarsi e prime certezze a seguito dell'incidente di Milano che è costata la vita a due persone nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. La dinamica dello scontro sembra ormai essere stata acclarata: l'incidente, infatti, si è sviluppato in due momenti. In un primo tempo c'è stato un tamponamento tra una Opel e una Volkswagen in cui quest'ultima, che procedeva a velocità sostenuta, ha colpito l'auto di una famiglia che procedeva in direzione di Linate. Subito dopo il tamponamento, tutti gli occupanti hanno lasciato le vetture e questo ha evitato che la strage assumesse contorni ancora più gravi, perché pochi istanti dopo, a gran velocità, è arrivata la Peugeot che ha colpito i due veicoli fermi sulla carreggiata.

Conducente e passeggero del sedile anteriore della city car sono morti nello schianto, uno sul colpo e l'altro durante il trasporto verso l'ospedale. Le altre persone coinvolte nello scontro sono state ferite ma fortunatamente in maniera non grave. Tra loro anche una bambina di 8 anni, che viaggiava con i genitori sulla prima autovettura coinvolta. L'automobilista che ha causato il primo incidente è risultato positivo all'alcool test e sprovvisto di patente.

A suo carico sono emersi anche alcuni precedenti. Nelle prossime ore, con l'accusa di omicidio stradale, il trentenne verrà iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano. Il pm di turno Luca Gaglio, che stamane ha ricevuto l'informativa della polizia locale, ha sequestrato le telecamere lungo viale Forlanini, dove si è sviluppato l'incidente e le auto coinvolte. Nelle prossime ore potrebbe anche essere disposta l'autopsia sui corpi delle due vittime. Gli investigatori stanno sentendo i testimoni, tra cui i sopravvissuti.