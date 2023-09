IT-Alert domani in Lombardia: gli orari del nuovo test e come comportarsi

Alle ore 12:00 della giornata di domani, martedì 19 settembre, i cellulari presenti nel territorio della Lombardia saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, il sistema di allarme pubblico nazionale creato di recente. I dispositivi elettronici che si agganceranno alle celle di telefonia mobile presenti nella regione squilleranno, producendo un suono particolare e distintivo, ben differente rispetto a quelli noti. Nessuna preoccupazione, comunque, qualora il proprio telefono non riceva il messaggio di test. L'invito per chiunque, nel caso in cui l'alert sia arrivato o meno, è quello di raggiungere il portale del test per rispondere al questionario e fornire delle indicazioni che potrebbero risultare preziose nella fase di perfezionamento del sistema e per valutare la presenza di eventuali ulteriori criticità da risolvere. La fase sperimentale, già avviata in alcune regioni dello Stivale, dovrebbe completarsi entro il 2023.

Del nuovo strumento di allarme pubblico ha parlato di recente anche l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa. "Il sistema è molto utile poiché diventa sempre più importante informare tempestivamente la popolazione in caso di calamità naturali" , ha spiegato La Russa in conferenza stampa. "Regione Lombardia ha messo a disposizione tutte le strutture collaborando a realizzare questo strumento prezioso. Una volta terminata la fase di sperimentazione, IT-alert potrà essere impiegato al servizio di tutti i cittadini" , ha concluso.

Una volta superata la fase di test, IT-alert permetterà di informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolar modo relativamente a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile. Ciò accadrà in caso di maremoto generato da un terremoto, di collasso di una grande diga, di attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), di incidenti nucleari o emergenze radiologiche, di incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o infine di precipitazioni intense. Ciò nonostante, comunque, il nuovo sistema non andrà a sostituire bensì a integrare i tradizionali sistemi di informazione e comunicazione che risultino già in uso a livello locale e regionale. Ogni telefono cellulare collegato alle reti di telefoniamobile può ricevere il messaggio IT-alert: non è infatti necessario iscriversi da nessuna parte o scaricare specifiche applicazioni. Il servizio, inoltre, è totalmente gratuito per gli utenti, oltre che anonimo.