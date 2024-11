Macabra scoperta a Terracina: donna morta in casa. Fermato il marito 93enne

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ennesimo episodio femminicidio, proprio mentre terminava la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si è verificato in piena notte a Terracina, in provincia di Latina. La vittima, una donna anziana di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Di Vittorio 9. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno fermato il marito, che è stato interrogato. Si tratta di un uomo di 93 anni, trovato in stato confusionale accanto al corpo della moglie. Sul luogo dell'omicidio sono arrivati il magistrato di turno e il medico legale.

L'indagine dei carabinieri

A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di della coppia di coniugi, i quali avrebbero sentito forti rumori e urla. I carabinieri contano molto sulle loro testimonianze per cercare di ricostruire cosa è accaduto di preciso nell'abitazione degli anziani.