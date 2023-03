"Nuova moschea? La sinistra pensi agli italiani senza casa"

La comunità islamica continua il "pressing" sull'amministrazione di centrosinistra di Firenze per la nuova moschea, visto l'avviso di sfratto pendente da qualche mese sull'attuale struttura. Ed avrebbe già rifiutato diverse alternative proposte dalla giunta, con alcuni assessori che avrebbero preso a cuore la faccenda e che starebbero lavorando per assecondare (nei limiti del possibile) le richieste degli islamici. Come mai il Partito Democratico non riserva però la medesima attenzione ai cittadini italiani in cerca di una sistemazione? Questa la provocazione della Lega, a proposito di una vicenda che di tanto in tanto continua a far discutere nel capoluogo della Toscana. Ed è tornata in auge proprio nei giorni scorsi, quando il Comune avrebbe prospettato all'imam la possibilità di adibire a luogo di preghiera un immobile di Piazza dei Ciompi. Una proposta che, stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, sarebbe stata rifiutata al pari di altre precedentemente pervenute. Il motivo? i vertici della comunità islamica non ritengono quell'edificio adatto ad ospitare i fedeli in preghiera e preferirebbero uno stabile più grande.

In precedenza, un altro spazio era stato rifiutato a causa del canone d'affitto, ritenuta eccessivamente elevato dal leader islamico. E gli esponenti locali del Carroccio non hanno perciò risparmiato una stoccata al sindaco Pd Dario Nardella. “Apprendiamo che la comunità islamica fiorentina non perde il vizio di confondere il Comune di Firenze con una qualunque agenzia immobiliare, chiedendo così aiuto per trovare rapidamente una nuova location comoda e con tutti i comfort - la posizione di Federico Bussolin e Federico Bonriposi, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale e segretario cittadino, espressa in una nota - notiamo infatti la particolare attenzione con cui gli assessori Sara Funaro e Maria Federica Giuliani cercano incessantemente una soluzione, come se questa fosse una loro urgenza e competenza specifica. Addirittura leggiamo che devono essere anche trovati spazi consoni alle richieste della comunità islamica. Chissà quante famiglie fiorentine ed italiane vorrebbero uno spazio grande per i loro figli. Come mai non viene riservata cotanta attenzione per i fiorentini senza un tetto?".