Al liceo Severi i bigliettini per "l'Amore da corridoio"

C'è un amore alle scuole superiori che non è stato troppo cantato o decantato da poeti o rapper. È l'«amore da corridoio», quello della classe accanto, quello del consiglio di istituto, quello da incrociare all'intervallo. Un amore fatto di sguardi andando al bagno e poi alla macchinetta e poi ancora a prendere la merenda. È quell'amore che sta lì, in corridoio e il più delle volte resta lì, per sempre, nel corridoio. Perché il coraggio di fare il passo, il primo passo ora è ancora più difficile. Ora se la sono complicata pure di più con questa storia dei social che teoricamente semplificherebbe. Invece, prima bisogna «seguirsi» nel mondo virtuale mentre si continua a scambiarsi sguardi ma neanche una parola. Così quello che si sono inventati al liceo Severi Correnti in occasione dell'imminente festa di San Valentino, fa soprattutto parecchia tenerezza. «Ciao raga! avvisano con una storia su Instagram. «Per San Valentino abbiamo pensato di regalare a tutti la possibilità di mandare un bigliettino al proprio amore da corridoio!!!». Un bigliettino, dicono proprio così nell'era in cui tutti sono contattabili immediatamente e con un clic.

Loro rispolverano i bigliettini, di carta, antichi e stropicciati. Si sono ben organizzati per passare nelle classi a distribuire bigliettini speciali «dove potrete scrivere il messaggio chiudendolo e scrivendo fuori nome e classe». Oggi il ritiro, domani la consegna. Eppoi chissà...