Linate miglior aeroporto d'Europa per innovazione e sostenibilità

Milano Linate premiato come miglior aeroporto d’Europa per innovazione e sostenibilità. Riconoscimento prestigioso assegnato nel corso di Aci Europe Best Airport Award 2023, voluto da Airport Council International, l’associazione che rappresenta 500 aeroporti di 55 paesi in Europa, che lo scalo gestito da Sea al vertice della categoria degli aeroporti tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri. I premi sono stati consegnati agli aeroporti vincitori durante il gala dinner dell’Aci Europe/World Annual General Assembly, Conference and Exhibition 2023 che si è tenuto ieri a Barcellona.

Il city airport di Milano è stato premiato per l’importante e continuo lavoro svolto negli ultimi anni sul tema della sostenibilità e della decarbonizzazione del settore aeroportuale. Modalità “green” per l’accessibilità allo scalo grazie alla metropolitana, scelta di carburanti alternativi (Saf e idrogeno), Urban air mobility sono tra i principali obiettivi sui quali Sea sta investendo per proseguire nel suo percorso di decarbonizzazione. Milano Linate ha conseguito infatti il livello 4+ dell'Airport Carbon Accreditation e si è impegnato al conseguimento del Net Zero Emission nel 2030, con ben venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato dal settore aeroportuale europeo. La giuria ha anche valutato positivamente i progetti innovativi e tecnologici utilizzati per rendere l’esperienza del passeggero sempre più dinamica, veloce e sicura come ad esempio i controlli di sicurezza che hanno apportato maggiori risultati in termini di qualità del servizio offerto.

A Linate infatti l’area security è stata implementata con tecnologie di ultima generazione che semplificano e rendono più veloce le operazioni di controllo con l’installazione delle nuove macchine EDS-CB (Explosives Detection Systems for Cabin Baggage) che impiegano una tecnologia Tac in grado di aumentare l’efficacia dei controlli di sicurezza grazie al riconoscimento automatico degli esplosivi. L’elevata efficacia del sistema consente di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi.

L’innovazione del sistema security di Linate ha inizio dal check-in perché con il sistema “FaceBoarding” il passeggero può associare all’impronta biometrica del proprio volto il suo documento e la sua carta di imbarco e fino al momento di salire a bordo non dovrà più mostrare alcun documento accelerando così il transito nei vari checkpoint.

La giuria degli Aci Europe Best Airport Awards 2023 è composta da autorevoli rappresentati della Commissione Europea, Aviation Advocacy, Flight Global, International Airport Review, International Transport Forum, Sesar 3Joint Undertaking e Ecac-European Civil Aviation Conference.