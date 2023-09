A Linate si vola celebrando Lucio Battisti in occasione della manifestazione “Quel gran genio”, una tre giorni dedicati al grande artista per rendergli omaggio in diversi luoghi e con diverse modalità che anche il city airport gestito da Sea come palcoscenico. La festa comincerà questo venerdì 29 settembre, ispirandosi alla celeberrima canzone “7e40”. Proprio alle 7.40 alla stazione di Cadorna, per proseguire, come cantato nel brano, alle ore 8.50 all’aeroporto di Milano Linate con un mini-live acustico.

Così per ricordare che “c’è un volo che parte alle 8e50”, in un banco del check-in del city airport invece della solita destinazione di viaggio, apparirà la silhouette iconica di Lucio Battisti per indicare ai passeggeri che sta per accadere qualcosa di diverso. Qui infatti avrà luogo un mini-live di busker che interpreteranno un paio di canzoni di Lucio Battisti per ricordare il cantante insieme ai passeggeri che staranno per imbarcarsi proprio nella data, titolo di una delle sue canzoni più celebri.

Il live sarà tenuto dagli allievi del CPM Music Institute di Milano: Francesco Ierace (chitarra), Elena Ricotti, Francesca Aureli e Simone Beltracchini (voci). Il programma prevede l’esecuzione del brano “7e40” e di un Medley di alcuni successi del cantante. Alla sera alle 21.00 presso il Linate Center si terrà una presentazione di libri su Lucio Battisti usciti negli ultimi 12 mesi, con la partecipazione dei loro autori: Donato Zoppo, Enrico Casarini, Marta Blumi Tripodi e Andrea Podestà.