La magia di Andrea Paris in scena al Diaz 7 di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Serata emozionante dedicata alla magia con cena e spettacolo giovedì 12 dicembre nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano. In scena un prestigiatore e mentalista d’eccezione, Andrea Paris, che appare e scompare all’improvviso dando vita a uno spettacolo coinvolgente e pieno di sorprese, caratteristica che lo rende un artista unico nel panorama della magia, in grado di inserire sempre la parte attoriale nei suoi spettacoli per regalare pezzi di pura meraviglia e lasciare il pubblico davvero incantato anche perché per lui il sorriso è magia. Un approccio alla vita e alla professione che già connota in modo distintivo e leggero il mood della serata che attende gli ospiti al Diaz 7.

Occasione perfetta per trascorrere un momento ricco di piacevoli emozioni nel pieno dell’atmosfera natalizia e un’occasione di festa prima che cali il sipario degli eventi autunnali del palinsesto eventi “FOOD & FUN lo show è servito”, che ha visto un ricco e variegato programma di serate pensate per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, sono state infatti coinvolte anche Roma, Firenze e Catania in un caleidoscopio di eventi per godere di ottimi momenti di spensieratezza, aggregazione e piacevole intrattenimento.

Magicity è questo, calore, divertimento in compagnia e un augurio di buone feste, in attesa che nuove occasioni siano pronte a sorprendere gli ospiti nel 2025. L’evento del 12 dicembre – a partire dalle ore 21.00, sarà accompagnato, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20.00 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti anche da un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per la cena con spettacolo-evento con Andrea Paris del 12 dicembre - Diaz 7 Milano (30 euro) - ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscrivere all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

PRESTIGIATORE, COMICO, MENTALISTA E ATTORE

Prestigiatore, comico, mentalista e attore, Andrea Piras (44 anni) inizia a esibirsi giovanissimo nelle feste private e poi a teatro, dove sviluppa una forte vena attoriale. Grazie alla sua passione per il teatro, vince oltre 20 premi nazionali come caratterista e protagonista, integrando sempre più elementi teatrali nei suoi spettacoli di magia.

Nel 2016, un video virale con la figlia Maddalena lo porta alla ribalta. Nel 2019, raggiunge il secondo posto a Italia's Got Talent, accrescendo notevolmente la sua popolarità. Nel 2020 vince la settima edizione di Tu sì que vales, consolidando il suo successo.

Andrea ha partecipato a numerosi programmi televisivi come I Soliti Ignoti VIP, Italia Sì, Stasera Tutto è Possibile e ad eventi prestigiosi, tra cui il Gala Internazionale della Andrea Bocelli Foundation. Ha calcato palcoscenici di rilievo come il Teatro Massimo di Palermo, la Dubai Opera e la 3Arena di Dublino.

Oggi un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, esibendosi in festival internazionali come mago, mentalista e presentatore e gli vengono conferiti altri

premi: per il programma BauBoys riceve il premio giornalistico Oipa - Ciotola D’Argento e per il programma Invincibili riceve il premio Anmil. Nel 2016 conduce su Rete4 il programma Hello Goodbye, ambientato negli aeroporti.