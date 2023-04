La magia del Blue Note Off al Diaz 7 con la musica di Naim

Martedì 4 aprile torna la magia del Blue Note Off nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da piazza del Duomo a Milano, per un evento musicale davvero emozionante e carico di passione. Protagonista della quarta serata di Food & Fun, un ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio, con cena e spettacolo, Naim, crooner di origine iraniana, artista eclettico che sa unire, nella musica, tradizione e innovazione con un repertorio d’eccezione dove differenti stili musicali - dallo swing al soul, dalla musica klezmer allo ska fino al pop - appariranno armonici, a conferma della sua versatilità ed eclettismo. Un’occasione perfetta vuol godere della buona musica in un’atmosfera raffinata e aggregante come quella che si respira sempre al Diaz 7.

Gli altri appuntamenti del palinsesto di eventi Food & Fun 2023 in calendario fino all’estate, vedranno la partecipazione di altri artisti del Blue Note - martedì 27 giugno -, ed eventi dedicati all’arte digitale, alle degustazioni fino a esperienze del metaverso. Un ventaglio di occasioni da non perdere per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere sempre con entusiasmo e rilassatezza. Diaz 7 è infatti un luogo che sorprende anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva. Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello.

Ecco le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo (28 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome, titolo dello spettacolo, data, numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo alle 20.00); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

NAIM ECLETTICO SHOWMAN

Crooner, showman e songwriter di origine iraniana, Naim è noto per il forte carisma e la spiccata personalità eclettica, che lo rendono un frontman di eccezionale valore e versatilità, sapendo egli coniugare cultura e cabaret, ironia ed eleganza, parodia ed eloquenza, con un repertorio che passa con disinvoltura dallo swing al soul, dalla musica klezmer allo ska fino al pop. Un originale mix di tradizione e di innovazione: dalle interpretazioni dei classici di Sinatra, alle moderne rivisitazioni dei brani di Ray Charles, agli ampi ed inusuali cori su Buscaglione e Carosone.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI AL DIAZ 7

Martedì 4 aprile Blue Note Off Naim a Crooner's Night

Giovedì 14 aprile Degustazione

Giovedì 20 aprile Digital Live Painting

Giovedì 4 maggio Caffè Teatro - Leonardo Manera

Martedì 23 maggio Metaverso

Giovedì 8 giugno Caffè Teatro - Dado

Martedì 27 giugno Blue Note Off Accordi Disaccordi - Maggie Charlton

Giovedì 6 luglio Performer Show SmallDream

Giovedì 13 luglio Dj set Get Far Fargetta

