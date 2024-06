Malpensa, EasyJet apre la rotta da Milano a Rabat

Ascolta ora 00:00 00:00

EasyJet amplia l’offerta dall’aeroporto di Milano Malpensa, la sua più importante base italiana ed europea, con il lancio di una nuova rotta con destinazione Rabat, la capitale del Marocco. Il collegamento, disponibile dal 30 ottobre, sarà operato con due frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato.

Ad accogliere i passeggeri in arrivo dall’Italia in questa inedita destinazione, una delle gemme nascoste del Marocco, una città in cui si fondono storia, cultura e paesaggi esotici, resi inconfondibili da architetture moresche, vivaci medine e rovine pittoresche affacciate sull’Oceano Atlantico, ideale per chi cerca mete alternative per la stagione invernale.

La compagnia aerea espande così il proprio network di collegamenti da Malpensa - nello scalo gestito da Sea opera dal Terminal 2 - che a partire dall’inaugurazione nel 2006, è divenuto in poco tempo uno snodo cruciale per i collegamenti sia domestici che internazionali, in Europa così come in Africa e Medio Oriente. Con Rabat che in Marocco si aggiunge a Marrakech, salgono a 67 le destinazioni, nazionali e internazionali, raggiungibili da Malpensa.

“Con questo volo ampliamo il ventaglio di destinazioni internazionali raggiungibili con easyJet da Milano Malpensa - commenta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -.

Rabat è una città ricca di fascino, storia e cultura e una tappa imperdibile per chi vuole visitare il Marocco, confidiamo quindi che diventerà una delle mete preferite dei nostri clienti. Allo stesso tempo siamo felici di contribuire alla connettività del Marocco con l’Italia, fornendo a tutte le persone in partenza da Rabat la possibilità di volare comodamente su Milano a bordo dei nostri aerei”.