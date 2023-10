Malpensa Express, 3,6 milioni di passeggeri nei primi nove mesi del 2023

Treno da record all’aeroporto di Malpensa: fra gennaio e settembre 2023 il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord ha infatti trasportato 3,6 milioni di passeggeri, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. La media dei passeggeri giornalieri è in continua crescita: erano 13mila fra gennaio e marzo; da aprile superano i 14.400. E continua a crescere anche l’incidenza del treno, fra le modalità di trasporto verso lo scalo gestito da Sea: è del 19%.

Settembre è stato il mese con il picco maggiore in assoluto con oltre 460mila passeggeri e una media di 15.700 viaggiatori al giorno, il record è stato registrato lunedì 4 settembre, con 18.200 viaggiatori, il dato più alto della storia di Malpensa Express, trainato anche dal GP di Monza: fra l’1 e il 4 settembre hanno viaggiato sul collegamento aeroportuale di Trenord 60.600 viaggiatori.

”I numeri confermano il successo in crescita del treno per Malpensa – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. Malpensa Express collega direttamente la città di Milano al resto del mondo con 147 corse giornaliere dalle 4 di mattina all’1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione. È un concorrente performante e sostenibile per la mobilità privata e su gomma. Questo è possibile anche grazie alla collaborazione sempre più stretta con Sea Milano, per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza senza intoppi dalla stazione al gate, e viceversa”.

SEMPRE PIÙ SERVIZI PER IL CLIENTE

Trenord e SeaA Milano da tempo collaborano per un’integrazione di servizi sempre più virtuosa. Sui siti Malpensa Express e Trenord, sull’App e nelle biglietterie di Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa, Saronno è possibile acquistare, insieme al biglietto ferroviario, il ticket ViaMilano Fast Track di Sea Milano, per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza e all’area imbarchi dei due Terminal aeroportuali. A sua volta, Sea Milano ha integrato sul proprio portale la funzione per l’acquisto dei biglietti Malpensa Express.