Malpensa, da luglio volo diretto di Vietnam Airlines per Hanoi

Decollerà il 1° luglio 2025 dall’aeroporto di Milano Malpensa il primo collegamento tra l’Italia e il Vietnam operato da Vietnam Airlines. Il volo diretto Milano - Hanoi avrà una frequenza trisettimanale - martedì, venerdì, sabato - e sarà operato con Boeing 787 Dreamliner. Un nuovo volo che è motivo di grande orgoglio per Sea, per la scelta del suo scalo intercontinentale per collegare l’Italia con il Vietnam, primo partner commerciale dell’area Asean, contribuendo al consolidamento delle relazioni tra i due paesi.

Risultato che corona un lavoro che ha visto la società di gestione degli aeroporti milanesi impegnata negli ultimi anni a promuovere su più fronti il collegamento con questa importante area del mondo, compresi anche gli aeroporti del Vietnam con i quali nel 2022 è stato firmato un Memorandum of Understanding finalizzato proprio allo sviluppo del traffico aereo fra Milano e Hanoi. Connettività diretta che in questo modo rappresenterà un ulteriore stimolo del traffico verso l’Indocina il cui tasso di crescita già oggi supera del 9% i volumi del 2019 e potrà facilitare le decisioni di investimenti in ulteriori collegamenti.

"La scelta di Milano Malpensa da parte di Vietnam Airlines, che in Europa opera solo da Francoforte, Parigi e Londra, ne conferma l’attrattività come riferimento dell’industria per lo sviluppo del traffico aereo da e per l'Italia, essendo il primo e unico collegamento diretto verso Hanoi – spiega Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano -. Una novità importante sia come nuova compagnia che come nuova destinazione per la Summer 2025 in Asia, mercato in forte crescita per Sea con 25 destinazioni servite direttamente in 13 paesi da 15 compagnie aeree. Il gateway di Hanoi rappresenta un nuovo, ulteriore hub di collegamento con il Sud Est asiatico, aumenta la gamma di servizi e migliora la connettività grazie anche al network di Vietnam Airlines.”

"La nuova rotta diretta non solo soddisfa i viaggiatori provenienti dall'Italia, ma attrae anche passeggeri da altri paesi europei, offrendo loro maggiore flessibilità e un servizio eccezionale a 5 stelle - sottolinea Le Hong Ha, presidente e ceo di Vietnam Airlines -. Questo nuovo lancio rappresenta il nostro impegno nell'espandere il nostro network a livello globale e, cosa ancora più importante, nel promuovere legami economici, sociali e politici tra il Vietnam e l'Italia, così come tra il Vietnam e l'Europa e oltre".

L'Italia sta emergendo come un mercato significativo per il settore aviazione del Vietnam, nel 2023 ha accolto 81. , che rappresentano circa l'89% dei livelli pre-Covid mentre nel primo trimestre del 2024, i visitatori italiani sono aumentati del 32% rispetto allo stesso periodo del 2019, evidenziando il potenziale dell'Italia di diventare una destinazione privilegiata per i viaggiatori vietnamiti.