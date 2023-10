Oltre 30 mm di pioggia in un'ora: bomba d'acqua su Milano. Esonda il Seveso, M3 bloccata e quartieri allagati

Oltre trenta millimetri di pioggia caduti nel giro di un'ora. L'acquazzone che si è abbattuto sulla città e il fiume Seveso che, per l'ennesima volta, è esondato. Al suo risveglio, questa mattina, Milano era completamente allagata (guarda la gallery): intere vie del quartiere Isola, la stazione (centralissima) di Garibaldi snodo dei pendolari che arrivano soprattutto dai paesi del Nord della Lombardia, la metropolitana gialla (la M3) e il traffico completamente in tilt. L'allerta era stata ampiamente diramata nelle scorse ore ma i disagi sono comunque pesanti per tutti.

L'esondazione del Seveso

Il violento temporale che si è abbattuto su Milano ha provocato, intorno alle ore 6 di questa mattina, l'esondazione del fiume Seveso che ha riguardato l'area nord a Niguarda con l'allagamento di viale Fulvio Testi, una delle principali arterie di accesso al capoluogo lombardo. Anche i sottopassi Negrotto e Rubicone sono completamente allagari. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro per l'innalzamento delle acque dell'omonimo fiume.

La prima ad allagarsi è stata via Valfurva, in zona Niguarda. Forti disagi anche nei quartieri Maggiolina e Isola, dove le strade si sono rapidamente riempite d’acqua. La scuola Fabbri di viale Zara è stata chiusa così come diversi nidi della zona. I cittadini di zona Niguarda e Pratocentenaro sono stati invitati a rimanere in casa. In alcuni palazzi è saltata la corrente elettrica.

Gli allagamenti, iniziati nella zona nord con viale Fulvio Testi e viale Sarca, nel corso della mattinata si sono estesi fino al quartiere Isola e al sottopassaggio della stazione Garibaldi. L'acqua ha riempito i sottopassi rendendoli impraticabili e costringendo i pendolari ad attraversare i binari per raggiungere i treni. Disagi per i trasporti pubblici: la linea M3 interrotta per acqua in galleria, diverse linee di superficie deviate per allagamenti e alberi caduti.

A poche ore dal violento nubifragio, è andata in scena a distanza un botta e risposta tra il presidente lombardo Attilio Fontana e l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli, che parlando delle conseguenze provocate dalla bomba d'acqua ha attaccato la Regione per i ritardi sulla realizzazione delle vasche di laminazione per contenere le piene del Seveso. "Credo che Granelli si dovrebbe occupare di gestire meglio la città, perché credo che non siano mai successe tante situazioni come queste, che dimostrano un completo abbandono - la replica di Fontana - . Granelli dovrebbe preoccuparsi a casa sua, noi il nostro lavoro lo stiamo facendo: le vasche di laminazione saranno pronte, la prima verrà consegnata entro la fine di gennaio, la seconda entro marzo, stiamo rispettando i tempi. Di solito è sempre così: quando uno ha la coda di paglia cerca di scaricare sugli altri le sue responsabilità" .

L'esondazione del lago di Como

Nella notte è cresciuto rapidamente anche il livello del lago di Como che è esondato nella zona del bar Monti, in piazza Cavour. La Protezione Civile comunica che i volontari hanno già montato le barriere mobili sul lungolago. Alle sette di stamattina il livello era oltre 114 centimetri sopra lo zero idrometrico, a meno di 6 centimetri dalla soglia di uscita. In giornata il livello è destinato a salire.

I disagi sulla linea ferroviaria

L'ondata di maltempo ha portato non pochi disagi sulle linee ferroviarie in cui i ritardi si accumulano. Importanti rallentamenti e disagi si registrano sulla linea ferroviaria Milano - Genova. Il solo treno RV 3013 Milano Centrale (6:25) - Genova Brignole (8:26) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 100 minuti. Il treno Intercity 655 partito da Ventimiglia alle 4:51 ha invece terminato la corsa a Voghera. Da qui, i passeggeri sono stati assistiti per proseguire il viaggio con un treno straordinario appositamente predisposto fino a Milano Centrale.

Nella Brianza colpite la Asso Seveso Milano e la Mariano/Camnago Seveso Milano su cui la circolazione è particolarmente critica. "A causa delle avverse condizioni metereologiche l'infrastruttura ferroviaria tra le stazioni di Asso e Seveso ha subito danni, provocando la sospensione della circolazione ferroviaria" , fa sapere Trenord.

Le previsioni meteo

Nei prossimi giorni la situazione non sarà migliore. Il meteo prevede l'alta pressione per almeno altri dieci giorni. Le giornate peggiori sono previste il 2 e 3 novembre. Per la giornata di oggi è presente un'allerta meteo rossa in Veneto, arancione in Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia dove per tutta la giornata odierna sono previsti nuovi fenomeni di forte intensità.