Maltempo a Foggia, vigili del fuoco travolti dall'acqua: morto un pompiere

Durante le operazioni di soccorso di una vettura in panne sulla SP30 tra i comuni di S. Severo e Torre Maggiore nel foggiano, una Campagnola dei Vigili del Fuoco e l'autovettura sono state trascinate dalla forza delle acque. Due pompieri dispersi: il primo è stato recuperato vivo, ferito e trasportato in ospedale in condizioni non gravi, mentre il secondo vigile dopo ore di ricerche è stato recuperato dai colleghi sommozzatori all'interno dell'abitacolo dell'auto, poco più a valle del punto dove la vettura era stata travolta durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso per il maltempo. "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in lutto per la morte del caporeparto disperso da ieri sera dopo che l'auto di servizio era stata travolta dalla piena di un torrente sulla Ss89 tra S. Severo e Apricena, nel foggiano - spiegano dal Comando dei Vigili del fuoco . Il capo Dipartimento Renato Franceschelli, il capo del Corpo Carlo Dall’Oppio, tutti i vigili del fuoco d’Italia si stringono al dolore della famiglia e dei colleghi del comando di Foggia."

Vicino alla pensione

Era prossimo alla pensione Antonio Ciccorelli, 60 anni, caporeparto dei vigili del Fuoco, che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. L'uomo, che stava aiutando gli automobilisti durante il fortissimo nubifragio, era nel mezzo di servizio, travolto da acqua e fango e finito in un canale adiacente alla statale 89. L'uomo era partito dal comando provinciale di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, la pattuglia si era recata sul posto per soccorrere un'automobile, i cui occupanti si erano già messi in salvo scendendo dalla vettura prima che quest'ultima fosse trascinata sotto un ponte. La piena d'acqua ha invece travolto il mezzo dei vigili del fuoco.

