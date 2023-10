Maltempo a Napoli, piove dentro l'aeroporto di Capodichino: è polemica

Come annunciato dalle previsioni meteo, il maltempo si è abbattuto su Napoli, dove sabato 21 ottobre si è verificata una vera e propria bomba d'acqua. Per tutto il capoluogo campano sono stati segnalati disagi e allagamenti.

Fanno scalpore le immagini che arrivano dall'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, dove la pioggia ha cominciato a scendere dal soffitto, creando non pochi problemi agli utenti. I video dell'aerostazione allagata hanno fatto il giro del web.

La denuncia di Borrelli

A denunciare una situazione a dir poco inaccettabile è il deputato alla Camera Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra) che sulla propria pagina Facebook ha mostrato alcune immagini dell'aeroporto napoletano. " Siamo di fronte ad una situazione inaccettabile che mette a repentaglio la sicurezza di passeggeri e lavoratori. Napoli è la terza città d'Italia, ogni anno ospita milioni di turisti, tanti scelgono di arrivare in città con l'aereo e l'aeroporto di Capodichino riceve milioni di sovvenzioni ogni anno, con rotte in crescita e numeri record" , scrive il deputato sul proprio account. " Davanti ad uno scenario che sembrerebbe idilliaco mi chiedo, com'è possibile che piova dal soffitto? Io davvero non capisco come certe cose possano accadere. Chiedo a Gesac immediate spiegazioni sull'accaduto e che ripari il disservizio ripristinando al più presto la normalità ", ha aggiunto.

Dalle immagini che arrivano si evince infatti come la situazione sia ormai preoccupante. È quanto mai necessario che vengano presi provvedimenti.

Non mancano i commenti indignati o preoccupanti degli utenti Facebook, che hanno risposto al post di Borrelli. " Che peccato ", ha scritto un'internauta. " Imbarchiamoci ", ironizza amaramente un'altra. " Vergogna ", sentenzia qualcuno.

Vaschette per i viaggiatori come bacinelle

Stando a quanto riferito sino ad ora, uno dei tappi di scolo presente dove si trovano le arcate in cui si svolgono le verifiche sui bagagli dei passeggero, sarebbe saltato. L'acqua ha cominciato a riversarsi all'interno dell'aerostazione, tanto che i dipendenti dell'aeroporto si sono visti costretti a utilizzare le vaschette che vengono date ai viaggiatori per depositare i propri beni in sede di controllo per raccogliere l'acqua scrosciante dal soffitto. Le autorità sono intervenute e la zona allagata è stata transennata per ragioni di sicurezza.